Vædderen

Du vil helst bare hygge dig derhjemme sammen med dine nærmeste. Det er fint, hvis du har muligheden. Se evt. en film eller hør noget musik, der vækker minder.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Det at møde mennesker du kan snakke godt med, er der mulighed for nu. Men for at undgå misforståelser er det vigtigt at være ganske præcis i din kommunikation.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Tvillingen

Du er kvalitetsbevidst og har et godt øje for, hvad der virkelig er god kvalitet. Du kan endda også rådgive andre ved at øse ud af dine kundskaber og erfaringer.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Du har masser af gåpåmod, og du ser kun udfordringer, hvor andre ser begrænsninger og forhindringer. Men du kan vise andre vejen gennem problemerne.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

Din fine intuition kan fortælle dig, hvornår tingene ikke er, hvad de ser ud til at være. Det er vigtigt at stole på din fornemmelse, selv om andre forsøger at så tvivl.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Jomfruen

Du har brug for mere livskvalitet, og du går også gerne i brechen for andre mennesker og deres livsvilkår. Dan eventuelt en gruppe, så I kan kæmpe sammen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Du er klar til at arbejde målrettet for at opnå det, du gerne vil. Når du får et af målene opfyldt, sætter du dig et nyt at gå efter. Denne proces giver dig positive erfaringer.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skorpionen

Du har din helt egen mening om tingene og er helt bevidst om, hvad du selv tror på, når det handler om de store filosofiske emner eller andre livsanskuelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Du er i besiddelse af en lidt provokerende humor. Vil du sige noget om sjovt om andre, så overdriv gerne så meget, at der på ingen måde er tvivl om, at du laver sjov.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

For ikke at blive skuffet, så sørg især for at overholde dine aftaler. Da du let kan komme i tvivl, er det vigtigt at være konsekvent og altid dobbelttjekke aftalerne.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Vandbæreren

Du ønsker at vide præcist, hvordan din arbejdsdag skal forløbe, og hvad der skal foregå. Får du ikke en præcis arbejdsbeskrivelse, må du sørge for at få lavet en.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Fisken

Det er vigtigt, at det du siger og gør, sker med hjertet på rette sted. Gør du ikke det, spilder du både din egen og andres tid. Vær derfor konsekvent helhjertet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven