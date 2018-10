Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det og meget mere kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du må ikke lade dig forvirre af detaljer. Gå efter det store billede. Du kan med fordel sætte dig nye mål og gøre status over, hvad du har opnået hidtil.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tyren

Du ligger ikke på den lade side, selv om det halter med entusiasmen. Du har brug for at gøre noget på egen hånd, realisere dig selv, for ikke at gå i stå.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Tvilling

Tvillingen

Du får tid til et projekt, som har været skrinlagt et stykke tid. Du lægger alt dit engagement i det. Der er mulighed for romantik med den faste, eller noget løst.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Nu skal du dyrke kærligheden og det skønne og smukke i livet. Se en film, lyt til et stykke yndlingsmusik eller arranger en romantisk middag for din kæreste.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1,

I dag svinger du godt med: Vædder

Løven

Du er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, fordi du kan fornemme den kollektive stemning. Udnyt dine muligheder. Nogle døre åbnes for dig i denne tid.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder

Jomfruen

Du har brug for ro og fred omkring dig. Du er sanseligt anlagt og nyder bordets og sengens glæder, hvis der er mulighed for det. Sig fra overfor pres.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyr

Vægten

Du ligger underdrejet, men får alligevel opgaverne gjort færdige. Læg en plan for, hvordan du kan få tingene gjort uden at stresse dig selv eller andre.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vædder

Skorpionen

Dyrk din partner/kæreste, eller gå ud for score. Du har brug for, at der skal ske noget, og det nytter ikke at vente på prinsen/prinsessen på den hvide hest.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skytten

Du har fuld fart på- er faktisk ikke til at stoppe. Men du kan have svært ved at samle dig om en enkelt opgave. Prioriter kærligheden. Her er du nemlig topscorer.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Stenbukken

Du lægger al din energi i en vision, der, for dig, er det rigtige liv. Du er på sporet af en livsopgave, som giver dig en fornemmelse af at være en del af noget større.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

Vandbæreren

Du er god til at skære ind til det væsentlige, og det kan støde dem, der hellere vil væve i det uendelige. Du er stålfast og har ikke tid til slinger i rækkerne.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

Fisken

Du hælder is i maven, for du er træt af at skulle bøje af for andres luner. Du har en dagsorden, og den gennemfører du uden at skele til andres mening.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve