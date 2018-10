Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har fokus på ressourcer. Du overvejer, om du yder mere end din andel. Du kan sagtens tage mere for din indsats, for dit arbejde gør nemlig en forskel.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr

Tyren

Du møder modstand, fordi du gør tingene på din egen måde, og det kan provokere. Men man kan stole på, at du yder dit, for du er særdeles loyal.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tvillingen

Der er uro i geledderne, og det kan påvirke dig på flere niveauer. Det er vigtigt, at du holder fast i din indre kerne. Uroen er nemlig ikke dit ansvar.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr

Krebsen

Dine børn/børnebørn, eller den yngre generation, kræver, at du er tilstede, men du henter også inspiration i dit netværk. Dyrk et nyt bekendtskab.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve/Vandbærer

Løven

Du går lige til stregen. Du har brug for at markere dig og lader hånt om normen. Skal du have noget igennem, må du være en anelse mere taktfuld.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder

Jomfruen

Hektisk aktivitet i din umiddelbare nærhed kan sætte din tålmodighed på prøve, men det udvikler dig, fordi det får dig til at se det alt fra en ny vinkel.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skytte

Vægten

Du satser på det solide. Du dyrker dine faste omgivelser og partneren, som du gennemfører en opgave sammen med. Hold øje med tegnebogen.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyr/Fisk

Skorpionen

Du føler, at du er øretævernes holdeplads. Stå fast på din position, men gå også på kompromis, hvis det får tingene til at fungere på længere sigt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisk/Skorpion

Skytten

Du brænder igennem med humør og diplomati. Der er meget stress på arbejdspladsen. Ignorer skjulte dagsordener, og bliv på din egen banehalvdel.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk/Krebs

Stenbukken

Du kan møde kærligheden. Du har let ved at give udtryk for dine dybere følelser, og du tiltrækker andre i kraft af din modne og ansvarlige tilgang.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt/Tyr

Vandbæreren

Du er i gang med et arbejdsprojekt. Her og nu bør du altså knokle for at få alle detaljer på plads. Kæden er ikke stærkere end det svageste led.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Jomfru

Fisken

Du giver slip og lader de højere magter råde. Du får masser af inspiration oppefra, og hvis du får modstand, kan du se den dybere mening med det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebs