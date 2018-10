Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Lige nu har du energi og udstråler selvtillid, og det kan tiltrække en partner. Stol på din intuition, når det gælder andre. Du ved, hvem du skal satse på.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Fisk

Tyren

Initiativer falder godt ud lige nu. Især når det gælder romantik eller samarbejde generelt. Du kan også få en del fra hånden, men giv plads til romantik.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tvillingen



Du har mest lyst til at blive under dynen. Du er ved godt mod, men du har behov for at fordybe dig. Giv plads til gode stunder med partner og familie.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs

Krebsen

Du spreder energi i dag. Du er energisk og entusiastisk, men pas på med at have for mange bolde i luften. Hav også nogle mål for øje, og træk på andre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

Løven

Vær mere målrettet, for du har både energi og disciplin til at gennemføre projekter. Du samarbejder fint og kan derfor inspirere andre til at yde mere.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Jomfruen

Du kan med fordel involvere andre i dine projekter, for du er fuld af varme og glæde ved dine medmennesker og tiltrækker derfor naturligt opbakning.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vægten

I dag kan du med fordel bruge din energi på en kreativ interesse. Du har sans for at skabe noget smukt, og du har ideer, som du kan føre ud i livet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skorpionen

Du kan komme til at udtrykke dig skarpt, fordi du er utålmodig. Brug din fine medfødte psykologiske sans, så du kan samarbejde og vinde andre for din sag.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyr

Skytten

I dag bryder du dig mod sædvane ikke om at blive set og hørt. Du er i gang med at genopfinde dig selv. Et mindre tilbageslag kræver en ny strategi.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:1

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Du er ikke som de andre, og det mærkes, for du trækker følehornene til dig. Du bruger kræfter på et projekt, der bedst lykkes, hvis du får fred til det.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr

Vandbæreren

Din partner er noget fraværende, så du skal knipse med fingrene for at blive hørt. Lad ikke behovet for at blive set forrykke din indre balance.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Vægt

Fisken

Du har forholdt dig afventende i en usikker situation, men nu er tingene så småt faldet på plads. Spar på kræfterne, og brug tid på dine relationer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion