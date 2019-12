Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du føler dig inspireret til at gøre tingene på en anderledes måde, end du plejer. Brug også tid på at tænke på fremtiden og formuler evt. et par nytårsforsætter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TYREN

Ansvarlighed og pligter går nu hånd i hånd med din disciplin. Du skal nok nå dine overordnede mål, så sørg for nu at få dem formuleret så tydeligt som muligt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TVILLINGEN

Du er filosofisk anlagt lige nu, så de store tanker bliver tænkt. Din udlængsel er også betragtelig, så det er godt, hvis du bestiller din vinter- eller påskeferie nu.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

KREBSEN

Du er lidenskabelig i alt, hvad du foretager dig, og du går ikke på kompromis på nogen måde. Du er psykologisk anlagt og kan sætte andre i kontakt med deres ressourcer.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

LØVEN

Dit parforhold og dine relationer er i centrum. Du er parat til at forpligte dig over for andre mennesker på en helt ærlig, ansvarlig tålmodig og disciplineret måde.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

Din sundhed er i fokus. Har du spist for meget eller forkert i julen, er det på sin plads med mere balance nu. Spis sundt og få motion og en stor dosis frisk luft.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VÆGTEN

Du ønsker at vise dine mere umiddelbare og spontane sider. Deltag lidt mere i selskabslivet og arranger eventuelt en date. Det kan blive mere givende, end du tror.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

SKORPIONEN

Din familie er i centrum. Du kan nære dine egne følelser ved at give dine nærmeste nærhed og opmærksomhed. Det vil være til meget stor glæde for jer alle.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKYTTEN

Du har fine kommunikationsevner, der kan bygge bro mellem mange uoverensstemmelser. Selv holder du dig neutral, og du kan få succes med din måde at være på.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

STENBUKKEN

Der skal være mulighed for at nyde livet og de mere sanselige glæder. Forkæl dig selv og andre med en god middag, en naturoplevelse eller ’blot’ socialt samvær.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Du er parat til at tage initiativet til fælles aktiviteter. Bed om hjælp eller støtte i processen, så glider det meget lettere, og du kan blive ret populær på det, du gør.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

FISKEN

Dine drømme har stor indflydelse på dig, mn du kan virke lidt verdensfjern udadtil. Også din intuition er helt i top, så du bør virkelig bruge din gode fornemmelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken