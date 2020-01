Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du har brug for at rette blikket indad, og det kræver, at du har meget ro omkring dig. Du bør tage 'din indre stemme' med på råd, før du foretager dig noget vigtigt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Du har behov for at udvikle dine ideer, så de kan tage fysisk form. Derfor er det vigtigt, at du finder nogle med samme interesse, som du kan få inspiration fra.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Der er ikke tid til pjank og pjat, da der ligger nogle vigtige opgaver, som du er nødt til at tage dig af, inden det er for sent. Vær meget fokuseret og målrettet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du har stærke meninger om mange ting, men du må acceptere, at andre mennesker ser tingene på en helt anden måde end dig. Vær derfor åben.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Du kan nå langt med din store viljestyrke og udholdenhed, hvis du kun prioriterer det, som dine følelser brænder allermest for. Vær gerne rimeligt kræsen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Afsæt tid til at være sammen med din partner, hvor I sammen finder ud af, hvordan jeres forhold kan forbedres. Det er vigtigt at gøre noget sammen, som er rart.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Du er nødt til at lave en prioriteringsliste over dine arbejdsopgaver og gøremål generelt, hvis du skal have et bedre overblik over din arbejds- og dagligdag.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Du har brug for at slippe lidt af din selvkontrol og være dig selv på en uforpligtende måde. Det kunne være udviklende at arrangere en spontan blind date.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Det er vigtigt, at du er opmærksom på både dine egne og andres følelser, så du undgår at såre andre, og måske bagefter dig selv, ved at gøre noget uovervejet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du kan bruge dine gode kommunikationsevner til at udvide dit netværk, både privat og jobmæssigt. Ellers brug dit eksisterende netværk noget mere end vanligt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vandbæreren

Opdag hvilke værdier der er vigtige for dig ved at give, smide ud eller sælge de ting, som ikke har nogen betydning for dig mere - og giv således plads til nye værdier.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Du tager gerne initiativet, hvis noget skal gøres. Mærk godt efter, hvem du kan forvente hjælp og/eller opbakning fra til at gøre arbejdet helt færdigt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen