Vædderen

Du er åben og udadvendt og meget let at begejstre. Det smitter både af på din måde at arbejde på, så tingene kommer meget let fra hånden – og på alle omkring dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tyren

Det er ikke dagligdagens vaner, der optager dig i dag. Du har lyst til noget spændende og udfordrende. Der skal være plads til de spontane og inspirerende aktiviteter.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Tvillingen

Det bliver ikke en stille familielørdag, hvis du kan bestemme. Du er oplagt til noget sjov, så der må nogen overtalelse til for at få dem med på dine lidt vilde planer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Krebsen

Du har stort behov for at kommunikere med naboer og dem, du møder på din vej i løbet af dagen. Du skal passe på din retorik, du er meget hurtig på aftrækkeren.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Løven

Selvom det er lørdag, søger du efter investeringer, der kan forbedre din økonomi. Prøv at søge efter dem i en utraditionel retning, det er ofte dér, de skal findes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Jomfruen

Hold fokus på det usædvanlige og spændende, du kan opleve nu. Tænk mest på dig selv nu – og på den positive måde. Det handler kort og godt om at gå dine egne veje.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vægten

Dine følelser spiller dig et puds. illusioner og fantasier kan let tage overhånd. Er du opmærksom på det og lytter til din fornuft, så får du en bedre dag ud af det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Skorpionen

Du har behov for at være aktiv sammen med dine venner. Men da dagen i dag står i forandringens tegn, så må du søge fællesskab med særligt udsøgte og spændende venner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skytten

Du er åben og har ordet i din magt, så selv om du har fri, udnytter du det til at lave et godt økonomisk arrangement. Det kan blive en succes for dig eller dit firma.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Stenbukken

Du søger altid svar på livets spørgsmål. Men du er rastløs i dag og har svært ved at være i ro. Afhjælp din rastløshed ved at bruge kræfterne på en lang tur i skoven.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Vandbæreren

Du kommer ned på de følelsesmæssige dybder i dag. Det vil derfor være en god idé her at anvende dine gode psykologiske evner, som kan give dig en større selvindsigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Fisken

Du går måske med planer om at gøre dagen til noget helt særligt med din partner. Dette vil i så fald give jer begge øget inspiration, der kan gøre dagen helt speciel.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten