Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Dine relationer er i centrum, herunder ikke mindst din partner. Hvad angår følelser er du ret kompromisløs. Enten er du hudløst ærlig, eller du lukker helt af.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Der er lagt i kakkelovnen med arbejdsopgaver nu. Pas på ikke at få stress på grund af de manglende skulderklap. Det forventes bare, at du kan klare det hele.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du er i stort overskud, som dog hurtigt får ben at gå på i dagens løb. Hold derfor nogle pauser indimellem, hvor du kan slappe af og blive klar til nye opgaver.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Det er hjemmelivet, der er det allervigtigste nu. Du har brug for at holde lidt fri fra opgaver på jobbet, især de ekstra, der kan vise sig. Tag evt. en hjemmearbejdsdag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du har gang i en masse snakke og aftaler, men pas på ikke at lave for mange, så du overbebyrder dig selv. Det er vigtigt med afslapning og nydelse indimellem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Jomfruen

Når arbejdet er klaret, er det tid for nydelse og kvalitet. Det vil måske koste lidt ekstra, men du betaler med glæde for tingene, når bare de er af god kvalitet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du er åben og ærlig omkring dine følelser, og det gengældes af dine omgivelser, som finder dig yderst charmerende - og mange vil i kontakt med dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Du har lyst til at pakke din rygsæk og tage af sted langt væk. Du har behov for at regenerere ved fx at tage på vandretur eller gå i kloster – eller se flere film i træk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du tænker, så det knager, og du er særdeles opfindsom. Du er gruppeorienteret og fremlægger gerne dine nye, opfindsomme planer for din omgangskreds.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du er virkelig målrettet, og du kan arbejde uophørligt, til du når dine mål. Det er ambitioner, der vil noget, og du har den fornødne udholdenhed og vedholdenhed

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du vil gerne udvikle dig personligt, og har du ikke bestilt din rejse til sommer, er det netop nu, du kan gøre det. Der er også god mulighed for en længere rejse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du har normalt et naturligt behov for at være indadvendt, men i dag er dette behov særligt stærkt. Afsæt derfor gerne en del alenetid til at samle kræfter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen