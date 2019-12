Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



VÆDDEREN

Det vil være godt for dig at hygge dig lidt hjemme sammen med dine

nærmeste. Se en film eller hør noget afslappende musik – og husk virkelig at

nyde det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

TYREN

Du har brug for at møde mennesker, som du kan få en god snak med. Det er

vigtigt at lytte godt efter, da der godt kan være risiko for, at I taler forbi

hinanden.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TVILLINGEN

Lad dig guide af din kvalitetssans. Den kan sandsynligvis fortælle dig, hvad

der er god kvalitet, og hvad der ikke er. Du kan også rådgive andre i

købssituationer.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

KREBSEN

Du har førertrøjen på, og du ser kun udfordringer, hvor andre måske ser

begrænsninger. Vis dem, at tingene sagtens kan lade sig gøre helt uden

problemer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

LØVEN

Du forventer nærmest, at tingene ikke er, som de ser ud til at være, og det er

sandsynligvis helt korrekt, selv om andre måske ikke helt forstår dig. Vær

ligeglad.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3​

I dag svinger du godt med: Fisken

JOMFRUEN

Du er iderig og ønsker at forbedre livsvilkårene. Ikke alene for dig selv, men

faktisk mest for andre. Dine venner kan også få glæde af din

medmenneskelighed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VÆGTEN

Du er målbevidst og arbejde ihærdigt for at opnå det, du gerne vil. Hvis du

ikke er helt tilfreds, når du har nået dit mål, så begynder du bare stædigt

forfra.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKORPIONEN

Du har din helt egen livsanskuelse, og du ved, hvad du selv tror på. Men du er

nysgerrig og ønsker endnu mere viden om de store filosofiske spørgsmål i

livet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Din humor er lidt sort lige nu, hvad den normalt ikke er. Skal du sige noget

sjovt om andre, så sørg for at overdrive så meget, at det alligevel virker lyst og

let.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

STENBUKKEN

Du kan undgå skuffelser ved at være opmærksom på at overholde din del af

de aftaler, som du indgår. Det er altid en god ide at dobbelttjekke sine aftaler.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

VANDBÆREREN

Du ønsker en nøjagtig arbejdsbeskrivelse, før du går i gang med opgaverne.

Er du i tvivl om noget, så gør opmærksom på det, men søg svar på dine

spørgsmål.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

FISKEN

Du siger det, du mener om tingene. Men for ikke at såre dem, er det vigtigt, at

du hele tiden er i kontakt med dig selv og dit hjerte. Så vil alt gå på bedste

måde.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven