VÆDDEREN

Du er særligt opfindsom. Nye idéer opstår, især når det gælder, hvordan du kan skaffe penge. Du er på vej til at blive selvstændig eller ved muffen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbærer





TYREN

En pludselig ændring bliver til din fordel, hvis du tager chancen. Hold dig ikke tilbage. Promover dig selv aktivt. Og nyd den anerkendelse, du får.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vædder/Løve





TVILLINGEN

Du mærker en indre uro, men kan have svært ved at sætte fingeren på, hvad det er. Du bryder med normen og fornyr dig selv en dag ad gangen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte/Vægt





KREBSEN

Tag den med ro, selv om folk kræver noget, kan du alligevel ikke nå det hele. Du er lykkens pamfilius. Man sværmer om dig, og sød musik opstår.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægt





LØVEN

Du har brug for at komme ud og bruge din krop. Gå en lang tur, eller gå til træning. Du er fuld af idéer, så du kan sætte nyt i gang. Dyrk kærligheden.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs





JOMFRUEN

Få det til at glide med andre. Du har mange opgaver, som du ikke kan løse alene. Du kan komme tættere på dine venner og på den måde blive rigere.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Skytte





VÆGTEN

Med masser af gåpåmod kan du nemt overvurdere dine chancer. Invester ikke i noget, du ikke har forstand på, selv om du har fuld tillid til sælgeren.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Du søger bekræftelse, men holder kortene tæt til kroppen, så du kan være svær at regne ud. Tal frit frem om dine behov. På den måde åbner alt sig.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Tyr





SKYTTEN

Du kører nultolerance overfor smalltalk og sladder. Du kræver ærlighed af dine omgivelser og dybde af partneren. Sæt dine udfordringer i perspektiv.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Du har masser af energi, men dine omgivelser har svært ved at følge med. Selv har du også brug for at få styr på tropperne og lægge en god strategi.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyr





VANDBÆREREN

Du ligger underdrejet og kan tillade dig det. Det står godt med selskab og romantik, så dyrk dine venner, partneren eller kast dig ud i et nyt forhold.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Løve





FISKEN

Forbliv centreret i dit jeg. Du er solidt plantet i dit hjem, og der bliver du. Hold fast på dit standpunkt, og beskyt dit territorium i enhver henseende.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt