Vædderen

Du har behov for fællesskab og samarbejde, ofte på bekostning af dine egne dybere behov. Det har du svært ved selv at se, så pas på de ikke helt vil overtage dagsordenen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten



Tyren

Dagen er præget af sans for det analytiske og logiske. Der skal være orden i sagerne, så sørg for, at der er plads til spontanitet og livsglæde. Så bliver din dag ret fantastisk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen



Tvillingen

Du er åbenhjertig og storsindet og går gennem ild og vand for dem, der står dig nær. Lad dig ikke gå på af andres kritik, hvis du møder den. Se det i så fald som noget positivt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven



Krebsen

Du elsker de nære ting i livet såsom familie og naturen. Men du er også meget følsom, modtagelig og lidt nærtagende. Tag det som det kommer, lad det prelle af på dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten



Løven

Der hviler en vis ro og kontrol over tingene, og du har det bedst uden for mange omkring dig. Vælg derfor at være sammen med nogle ganske få af dine bedste venner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Du holder fast ved det én gang vedtagne, og du ønsker ikke forandring. Hvis du tager dig selv i at tænke for meget på det materielle, så flyt dit fokus til noget kreativt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren



Vægten

Du bliver let revet med af en stemning, og det kan virke overvældende. Men lad dig ikke slå ud af dette. Lyt til dine fornemmelser, som er meget præcise og brugbare.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen



Skorpionen

Du har det bedst med at være alene i dag. Tag derfor kontakt med din indre verden, hvor du har adgang til en indre visdomskilde, som kan give dig mere ro i sjælen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken



Skytten

Du er social og udadvendt og har et stort behov for kontakt med andre mennesker. Men sørg for at udvælge folk med stor omhu. Det er kvaliteten, der tæller mest nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren



Stenbukken

Du tager meget ansvar i det, du beskæftiger dig med, og det kan give succes. Men der skal også være plads til at skabe et åndehul i hjemmet sammen med familien.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen



Vandbæreren

Du vil gerne have fred og ro. Hvad med at tage en tur på biblioteket, hvor du kan fordybe dig i din interesse for filosofi og fremmede kulturer, så du sparer en rejse?

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du rummer en stor følelsesmæssig dybde, som du gemmer bag facaden. Du vender ofte konflikterne indad, men ved at få dem frem og tale om dem, kan du løse dem.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen