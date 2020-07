Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er optaget af filosofiske og religiøse emner, som du søger en dybere forståelse af. Det allervigtigste i dag er derfor at skaffe den ro, der skal til for at fordybe dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tyren

Du har en veludviklet evne til at se de økonomiske muligheder, der byder sig. Du bør dog passe på ikke at skrue forventningerne så højt op, at du kan blive skuffet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Du har i denne tid behov for at være involveret med din partner eller nære venner. Men lige i dag har du det bedst ved at have perioder, hvor du kan være helt alene.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Dine følelser kan let spille dig et puds, og da kvaliteten af dit arbejde er afhængig af din følelsesmæssige tilstand, skal du være opmærksom på alt, du foretager dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Du går ved siden af dig selv, som i en anden verden, din livsglæde er væk, og illusioner har taget overhånd. Det er i orden at flippe lidt ud, hvis du er bevidst om det.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Du har lovet at færdiggøre nogle projekter på hjemmefronten, men det vil være klogt at udsætte disse, til du er klar i hovedet, hvad du ikke føler, du er lige nu.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

At sidde stille for længe keder dig, du trives med afveksling, men i dag har du mest lyst til at slå dig løs. Hvis dette er en bevidst handling, kommer der noget godt ud af det.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Den ro og stabilitet, du har et stort behov for, er afløst af en følelsesmæssig uro, hvor illusionerne har gjort deres indtog. Skab den nødvendige ro fx ved meditation.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Du er påvirkelig og modtagelig over for alt, du møder, vær opmærksom på det, for dels kan du blive drænet for energi, dels kan dine omgivelser manipulere med dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Illusionerne må helst ikke tage overhånd, så det er vigtigt at skelne mellem fantasi og virkelighed. Tag derfor din sunde fornuft og din gode skelneevne med på råd.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

Vandbæreren

Du har lyst til at flippe ud sammen med dine venner. Hvis du er bevidst om, hvad du gør, kan du bruge din fornuft, også selv om der er mest fokus på det modsatte.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Da følelserne godt kan lege lidt med dig i dag, vil det være klogt at udsætte projekter, der kræver en klar tankegang – især hvis du ønsker at få dig en stabil hverdag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken