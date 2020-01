Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er rimeligt impulsiv og vil gerne i gang med dine gøremål hurtigst muligt, så du ikke brænder inde med al din energi. Tænk dig dog godt om, før du handler.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tyren

Du har behov for at trække dig lidt tilbage fra dine omgivelser for at 'lade dine batterier' op igen. Tag evt. en meditation eller lyt til noget rigtig afslappende musik.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Du har mange ideer og har behov for at afprøve dig selv i nye sammenhænge. Opsøg derfor fælleskaber, hvor du har mulighed for at eksperimentere med dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Det er vigtigt, at du selv tager ansvar for dine egne ansvarsområder og holder alle dine løfter og aftaler, hvis du vil bevare eller forbedre respekten fra andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Du har dine meningers mod og holder dig ikke tilbage fra at sige, hvad du mener. Accepter at andre kan være uenige med dig, og måske også synes, at du er fræk.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Jomfruen

Du kan godt virke lidt ekstrem i din måde at forholde dig til tingene på. Vær opmærksom på, at der findes noget midt imellem yderpolerne, og gå efter dette.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Harmoni på alle planer - både privat og jobmæssigt - er det allervigtigste for dig. Vær omhyggelig med, at dine aftaler bliver overholdt, både af dig selv og af andre.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Lav en detaljeret tidsplan og en tjekliste over alle dine gøremål, både privat og jobmæssigt, hvis du skal nå det hele. Husk at give plads til pauser og spildtid.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

Du deler gerne dit overskud med andre som er i underskud af energi. Dit hjerte kan fortælle dig, hvem der er mest modtagelige og kan bruge din hjælp.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Der er fokus på din bolig, som måske kan indrettes på en måde, der passer bedre til dig og din evt. familie. Rådfør dig gerne med en indretningsekspert.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Hvis du er åben, kan du forvente at møde en del mennesker, som du kan udveksle dine tanker med. Der vil komme en del frem, som du kan bruge i dit liv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Fisken

Med din intuitive sans for kunst og god kvalitet kan du gøre et godt køb af abstrakt kunst og andre værdigenstande. Tag eventuelt på kunstauktion.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren