Stærke smerter tvang Türker til at misse tre dage af 'Robinson Ekspeditionen'.

Aftenens afsnit af ‘Robinson Ekspeditionen’ bød på endnu en skræmmende oplevelse for Türker Alici. I starten af afsnittet havde han klaget over store mavesmerter, mens han også var helt afkræftet og træt. Det hele blev dog noget værre til dyst senere på dagen. Mens Jakob Kjeldbjerg stod og snakkede til det nye, store hold, faldt Türker om.

»Jeg havde fået en indsprøjtning 20 minutter tidligere, men den hjalp altså ikke. Jeg havde det bare som om, at jeg stod og kiggede mod solen og kunne ikke holde øjnene åbne. Så kiggede jeg først til venstre mod Loco, og så til højre mod Zanne, inden jeg sagde, at jeg ikke kunne mere. Og så faldt jeg forover,« fortæller han til Realityportalen.

Hurtigt blev der tilkaldt en læge, der kom frem til, at Türker skulle til nærmere undersøgelser.

»Jeg blev først taget til deres eget lægehus, hvor lægen undersøgte mig lidt. Så tog han fat i min deltageransvarlige og gik uden for døren, og da hun kom tilbage, kiggede hun bare på mig og sagde: “Du skal på hospitalet”. Der blev jeg da lidt bange.«

Specialist tilkaldt

Derfor måtte en Türker i store smerter køres til hospitalet.

»Jeg tror, turen tog tre timer, og det var jo op ad små bjergveje og alt sådan noget. Da jeg så kom til hospitalet, var der ikke plads til, at jeg kunne blive indlagt, så jeg måtte ligge på et hotel ved siden af. Og jeg havde bare så mange smerter.«

Lægerne kunne ikke finde ud af, hvad der var i vejen med realitydeltageren, og de frygtede, at der var noget alvorligt galt. En specialist blev tilkaldt, og de kom i sidste ende frem til, at det var en kombination af en række ting.

Den veltrænede Türker er normalt vant til at spise meget, og efter 35 dage uden meget mad var han både afkræftet og dehydreret og havde tabt sig omkring 14 kilo. Desuden havde han aftenen inden spist tre kokosnødder. Og det hele gav ham altså et par dage i helvede.

»Det er noget, som jeg ikke engang vil ønske for min værste fjende. Det var halvandet døgn med så mange smerter, hvor jeg havde store mavesmerter i 30 sekunder i træk, så gik der fem minutter uden smerter, så kom det igen og var i 30 sekunder, og så var der pause i fem minutter i – uafbrudt i halvandet døgn.«

Mistede lysten

I slutningen af afsnittet kunne seerne dog se, hvordan Türker vendte tilbage til øen for at fortsætte kampen for sejren i 2018-udgaven af ‘Robinson Ekspeditionen’. Men det var ikke helt med hans gode vilje.

»Jeg havde helt mistet lysten, og jeg spurgte faktisk lægen, om han ikke bare kunne sige, at jeg ikke måtte komme ind igen. Men jeg blev overtalt til det af min deltageransvarlige, der sagde, at der jo kun var 11 dage tilbage. Så jeg valgte at komme ind igen, men jeg havde virkelig mistet lysten til ‘Robinson’. Jeg havde haft så ondt, fortæller en ærlig Türker.«

Hvor langt Türker kommer, og om han genfinder lysten til at kæmpe, kan du se hver mandag klokken 20:00 på TV3 og Viaplay.



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk