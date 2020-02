Smykkedesigner Josephine Bergsøe flyttede sammen med sin første kæreste, da hun var 16 år

Det er første gang i sit liv, at Josephine Bergsøe bor alene. Hun flyttede sammen med sin første kæreste, da hun var 16 år gammel. Så var hun sammen med Lasse Spang Olsen i 22 år, og da de blev skilt for otte år siden, boede hun sammen med deres to store piger.

Da alle børnene så begyndte at ramme teenagemuren, så syntes jeg, at det blev helt vildt hårdt, og jeg fik simpelthen nærmest lyst til at stikke af. Josephine Bergsøe

Og så mødte hun Troels.

»Vi flyttede ind i et stort og helt vidunderligt hus i Lyngby, hvor vi og vores fem sammenbragte børn alle kunne være, og hvor Troels kunne få det orangeri, han drømte om…«

Hun holder en lille pause. For trods de perfekte rammer gav sammensmeltningen problemer.

»Det var alt sammen enormt sjovt det første år. Lidt som en stor, levende og larmende italiensk familie. Men da alle børnene begyndte at ramme teenagemuren, så syntes jeg, at det blev helt vildt hårdt, og jeg fik simpelthen nærmest lyst til at stikke af.«

»Når børnene er små, bliver man nødt til at sætte sig ud over sig selv, for alting handler om de der bittesmå børn og deres behov. Så kommer der nogle år, hvor man kan lave en masse sjove ting med børnene, men så bliver de teenagere, og så er helvede løs igen. Og når man så er sammen med et andet voksent menneske, som har børn, der er vokset op på en helt anden måde end ens egne, kan det ikke undgås, at der kommer nogle udfordringer, fordi man har forskellige grænser. Det kan give nogle konflikter, som er vanvittig svære. Mine børn var – mildt sagt – rigtig, rigtig vilde. Og Troels’ børn var ikke særlig vilde. Så der var behov for helt forskellige ting i forhold til at håndtere børnene.«

Hun drømte om, at hun og Troels kunne købe en lille 'teaterlejlighed' inde i København, hvor de – eller nok mest hun – kunne trække hen og få lidt ro engang imellem.

»Det var ret heldigt, at jeg ikke havde et sted, jeg kunne stikke af til på det tidspunkt, for så havde jeg sgu gjort det,« siger hun med et grin.

»Efterhånden begyndte børnene at flytte hjemmefra, og så havde jeg halvandet år, hvor jeg var bunddeprimeret over det, selvom det burde have været en lettelse. Det endte dog også med rent faktisk at blive en lettelse, da jeg havde vænnet mig til det, og jeg lærte at mødes med dem som voksne mennesker, der laver hyggelige ting sammen.«

Men selv uden børnene kunne hun mærke, at hun manglede et sted, som hun selv helt kunne bestemme over.

»Troels talte om at købe et sommerhus, men jeg ville meget hellere have noget inde i byen.«

Det er tabu, at man har lyst til at prioritere sig selv Josephine Bergsøe

Hvilke reaktioner fik du, da du begyndte at tale om at have dit eget sted?

»Det var faktisk enormt sjovt. Hver gang jeg for eksempel var ude til at middagsselskab og fortalte, at jeg ledte efter et sted, hvor jeg kunne være alene, spurgte folk: 'Nå, hvorfor dog det? Skal I skilles?' Og nej, det skulle vi jo slet ikke. Folk syntes, det var noget mærkeligt noget. Men hver eneste gang kom der alligevel et par stykker hen til mig senere på aftenen og sagde: 'Hold kæft, hvor kunne jeg også godt tænke mig sådan et sted, det lyder fantastisk.' Men det er simpelthen ikke noget, folk tør sige højt. Det er noget, man bare ikke gør. Det er simpelthen for egoistisk.«

Og nærmest tabu?

»Ja. Det er tabubelagt, at man har lyst til at prioritere sig selv på den måde.«

De endte med at sælge huset i Lyngby og flytte ind til byen – i hver sin bolig, selv om Troels slet ikke havde det behov.

»Nu fungerer det rigtig godt, synes jeg, men i starten, da vi boede hver for sig, syntes Troels da, at det var en lorteløsning. Det var jo mit behov, det var mig, der flyttede, og så skulle han finde ud af, hvad han så ville, så der er ikke noget at sige til det. Han skulle også forstå, at det ikke var en afvisning af ham. Vi skal hele tiden forholde os til, at folk tror, at vi er gået fra hinanden, og vi har da også snakket om, at vi har gjort tingene lidt i den forkerte rækkefølge. Først boede vi sammen, og så flyttede vi fra hinanden.«

Det vigtigste er, at de stadig er kærester. Og lige nu har Josephine brug for at prøve denne løsning af.

»I bund og grund handler det om, at man skal lade være med at være bange for at lave nogle fejl. Det kan da godt være, at det er en fejl, at vi bor hver for sig, men det har været en drøm rigtig længe, og nu prøver jeg det. Hvis det ikke dur, så må vi gøre noget andet. Livet er ikke statisk. Tingene udvikler sig. Det er først farligt, hvis man lader være med at prøve noget nyt – for så tror jeg, at man dør for alvor. Måske siger Troels på et tidspunkt til mig, at han ikke kan leve med det. Og så må jeg jo tage stilling til, om jeg vil opgive det her for at kunne bevare mit parforhold. Men der er vi bare slet ikke nu. Vi hygger os. Vi spiser sammen. Vi tager på ferie sammen. Vi sover sammen. Men der er en frihed i, at jeg ikke behøver at tage hjem, hvis jeg har travlt på arbejdet. Der er ikke nogen, der står og siger: 'Hvornår kommer du hjem?'. Aj, mand, hvor jeg hadede det, da det var sådan. Jeg ved godt, at det skal være sådan, når man har små børn, men nej, hvor er det dejligt at slippe for.«

