Ti par blev til ni, da dessertkok og dj Christel Pixi fredag blev sendt ud af "Vild med dans".

Der var glitrende sten, flagrende frynser og bare tæer på gulvet, da der blev danset rumba, samba, vals og moderne dans i fredagens udgave af "Vild med dans".

Selv om der var lagt op til en festlig fredag, endte det knapt så festligt for dessertkok og dj Christel Pixi og partneren, Thomas Evers Poulsen, der blev stemt ud af konkurrencen efter en omdans mod modellen Oscar Bjerrehuus og hans partner, Asta Björk.

Det er dermed det tredje par, som forlader det populære underholdningsprogram.

Tidligere er sangerinde Anne Dorte Michelsen og hendes partner, Marc Christensen, samt skuespillerinde Marie Bach Hansen og hendes partner, Martin Parnov Reichhard, røget ud af konkurrencen.

Forud for afgørelsen var gået en historisk udgave af danseprogrammet.

For første gang i den danske udgave af programmet var dansekategorien "ønskedans" nemlig på menuen. Her kommer parrene på skift til at vælge, om de vil danse street -, show - eller moderne dans.

I aftenens program var det skuespiller Neel Rønholt og hendes partner, Michael Olesen, samt skuespiller Jakob Fauerby og hans partner, Silas Holst, der skulle vælge mellem de tre danse.

Begge par havde valgt at fremføre en moderne dans og høstede rosende ord fra dommerbordet.

Jakob Fauerby og Silas Holst, scorede 30 i karakterer og dermed aftenens og sæsonens højeste point fra de fire dansedommere.

- Dramaet og interaktionen mellem jer to er fantastisk, lød det fra dommer Anne Laxholm, der også lagde vægt på Jakob Fauerbys flotte fodarbejde.

Kok Umut Sakarya og hans partner, Jenna Bagge, samt tidligere professionel bordtennisspiller Michael Maze og hans partner, Mie Martha Moltke, skrabede til gengæld bunden i dommernes bedømmelse.

Begge par måtte nøjes med 13 i karakterer, men blev reddet af seerne.

Det er 16. sæson, som TV2 sender af det populære underholdningsprogram.

"Vild med dans" sendes hver fredag aften klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/