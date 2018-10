I 26 dage har Fie Laursen været clean, og nu åbner hun op om, hvad der var årsagen til hendes store nedtur.

En af årets helt store fester endte fatalt for Fie Laursen, som efter en overdosis blev hentet af ambulance og kørt på hospitalet til Guldtubens efterfest. Det endte med at blive et wakeup call for den unge blogger, som besluttede sig for at lægge både alkohol og stoffer på hylden.

– Jeg var tæt på at svæve imellem liv eller død – og jeg forstod alvoren i det problem, jeg havde. Igennem de sidste par år er jeg røget meget ind og ud af stoffer og fester. I mine gode perioder var jeg clean, og i mine dårlige perioder fandt jeg trøst i både stoffer og alkohol. Jeg følte, mit liv var ved at falde på plads, til jeg fandt ud af, at ham jeg boede med og havde skabt et liv med, var mig utro, fortæller Fie Laursen på sin blog og uddyber:

– Jeg var god til at holde en facade på mine sociale medier, for han skulle jo ikke have æren af at se mig knust vel? Noget af det sidste, han sagde var, at han vidste, at jeg ville falde tilbage i stofferne, for jeg kunne jo ikke leve uden ham. Og lige netop derfor var det så vigtigt for mig at skjule den smerte, jeg har bekæmpet, siden han flyttede ud.

Jeg druknede mig selv i stoffer og alkohol

Nu er Fie Laursen dog ikke længere bange for at indrømme sine følelser, heller ikke selvom det måske viser, at hendes ekskæreste havde ret. Til gengæld forsøger hun at vende sin helt store nedtur til noget positivt, hvor hun først frygtede, at de unge piger og drenge, der ser op til hende, ville se, at hun var en dårlig rollemodel, ser hun nu anderledes på det.

– Siden han flyttede ud, har jeg druknet mig selv i stoffer og alkohol, så meget at folk til sidst ikke kunne se, om jeg var på kokain eller ikke var. Men det er slut, for jeg har endelig søgt hjælp, og nu har jeg været 26 dage clean for både alkohol og stoffer. Jeg har det både helt fantastisk og helt forfærdeligt, skriver Fie Laursen på bloggen og fortsætter:

– Men jeg har valgt at bruge denne situation, der pludseligt blev offentlig, til at vise de der følger mig, hvorfor det er sejt at sige nej til stoffer – og hvorfor det er sejt at sige nej til alkohol! Jeg træder ind i et nyt kapitel, hvor lysten til at leve er der, og hvor jeg kan sige et stort fedt NEJ til alt, der skader mig. Hvem er med mig?

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen