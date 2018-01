Der var bare noget helt specielt over Maria Lucia, da Albin Fredy så musicalstjernen for første gang til Dansk Melodi Grand Prix i 2013.

Han deltog som solist, og hun var i juryen, og med tiden begyndte der lige så stille at opstå sød musik mellem parret.

- I baren bagefter kunne jeg bare mærke "hold da op en pige". Der var noget der. Vi begyndte at følge hinanden på de sociale medier, og så mødtes vi løbende til forskellige fester.

- Der var altid noget. Jeg ved ikke, om jeg tror på skæbnen, men der var alligevel noget, jeg kunne mærke fra starten af, fortæller Albin Fredy, der har dannet par med Maria Lucia i fire år.

Fem år efter parrets første møde er Albin Fredy tilbage i Dansk Melodi Grand Prix, hvor han synger for at vinde pladsen til at repræsentere Danmark til Eurovision i Portugals hovedstad, Lissabon, til maj.

Og ligesom i 2013 kigger Maria Lucia også med denne gang.

- Det er det, der er så fedt ved at være kærester med en, som laver det samme som en selv, fordi man fagligt kan diskutere nogle ting.

- Hun forstår, at jeg har brug for noget plads op til et show og omvendt, forklarer Albin Fredy og tilføjer, at parret helt sikkert gerne vil arbejde sammen en dag.

Det er anden gang, at han stiller op i Dansk Melodi Grand Prix. Albin Fredy er oprindeligt fra Sverige, men har boet i Danmark siden 2007 og har dobbelt statsborgerskab.

- Det ville ikke rigtigt give mening at stille op for Sverige nu. Jeg har boet her størstedelen af mit voksne liv, så jeg føler mig mest dansk. Men det er den samme folkefest, forklarer han.

- Jeg skriver musik ud fra mig selv. Selvfølgelig kommer der noget svensk med, for jeg er vokset op i Sverige, men jeg tror, vi har hørt det samme musik.

Albin Fredy stiller op med nummeret "Music For The Road", når melodigrandprixet afholdes i Gigantium i Aalborg 10. februar.

/ritzau/