Modeindustrien tærer på klimaet, og det har forbrugerne nu opdaget, lyder det fra modeekspert. Også Copenhagen Fashion Week er opmærksom på problemet.

Kronprinsesse Mary er netop vendt hjem fra Schweiz med et kulsort budskab: Modebranchen forurener for meget. Det satte hun fokus på som protektor for organisationen på World Economic Forums årsmøde i Schweiz.

Det vides ikke, om den modeglade prinsesse dukker op til årets modeuge, men et er sikkert: Grøn branding vil fylde meget, fortæller modeekspert.

»I år kommer der en ekstrem fokus på bæredygtighed, men det er en svær størrelse i forhold til en modeuge, for det går ikke hånd i hånd.«

Chris Pedersen, tv-vært fra DR, fortæller, at modebranchens største problem er den kulsorte industri Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Chris Pedersen, tv-vært fra DR, fortæller, at modebranchens største problem er den kulsorte industri Foto: Thomas Lekfeldt

Sådan siger tv-vært og modeekspert Chris Pedersen, der er kendt fra tv-udsendelsen Skønhedens magt og tidligere moderedaktør på herremagasinet Euroman.

Og årsagen til det grønne fokus er klar: Forbrugerne vil nu have bæredygtigt tøj.

»For både 10 og 20 år siden var forbrugerne ligeglade med bæredygtigt tøj. De ville bare se godt ud. Ingen tænkte over forureningen, men branchen vidste det jo godt,« siger Chris Pedersen, der mener, at forbrugerne er blevet mere kritiske.

»Der ligger en sort skygge hen over moden, og der er ingen tvivl om, at mode er en af de absolut mest forurenende industrier,« siger han og fortsætter:

»Det har forbrugerne fundet ud af. Unge i dag er ekstremt optaget af klima, og da mode er henvendt til unge mennesker, fokuserer de derfor på bæredygtighed.«

Den sorte skygge er omfattende. Modeindustrien udslipper i fremstillingen af tøj farlige kemikalier, det kræver massive mængder vand at producere tøj, og så bliver meget af det tøj, vi køber, smidt ud, fortæller Chris Pedersen. Men ikke nok med det:

Med flere mennesker på jordkloden og flere penge mellem hænderne vil tøjforbruget stige med 63 procent i fremtiden, lyder en rapport fra den danske nonprofit-organisation Global Fashion Agenda, der arbejder internationalt for en bæredygtig fremtid.

Copenhagen Fashion Week hentede for tre måneder siden 36-årige Cecilie Thorsmark ind som ny direktør, og en af hendes opgaver er netop at gøre modeugen grønnere, fortæller hun til B.T.

»Modebranchen er en af de mest ressourcekrævende industrier, og det vil vi adressere. Første spadestik er, at jeg har samlet et advisory board af eksperter fra Danmark og udlandet til at rådgive og sparre om den bæredygtige udvikling af modeugen.«

Hun mener, at alle i branchen har et ansvar. Fra forbrugeren over sælgeren til fabrikken.

»De reaktioner, vi har fået indtil videre, har været udelukkende positive. Modevirksomhederne og designerne er glade for den grønne udvikling, og at vi som modeuge ønsker at skabe den bedst mulige platform for bæredygtig mode,« siger hun.

Hun nævner Bestseller, der ifølge direktøren har en »seriøs bæredygtighedsstrategi«. På deres hjemmeside kan man læse om strategien, der blandt andet handler om genanvendelse af materialer og en mere miljøvenlig produktion skabt af nye grønne teknologier.

Men Bestseller er jo kendt for fast fashion, der dækker over billigt tøj, som bliver hurtigt skiftet ud. Handler det ikke for alle virksomheder om at sælge så meget som muligt?

»Virksomheder lever selvfølgelig af salg, men dem, der har integreret bæredygtighed i deres forretningsmodel, arbejder samtidig også for at minimere deres negative aftryk på klima og miljø,« siger direktøren for Copenhagen Fashion Week.

Andre brands som danske Sunflower arbejder på at sænke tempoet for produktionen og i stedet producere kvalitet, der kan holde mange år.