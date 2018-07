'Paradise Hotel' vender tilbage, og du har nu mulighed for at blive den næste store paradiso.

Så er der godt nyt for alle festglade singler, der drømmer om at komme på en betalt tur til Mexico – eller fans af ‘Paradise Hotel’. ‘Paradise’ vender nemlig tilbage, og TV3 er lige nu på jagt efter glade og friske singler, der har lyst til at medvirke i den næste sæson af det populpære program, som skal optages i efteråret 2018.

For at komme i betragtning skal du være:

– Single

– Mellem 18 – 32 år

– Være vild med luksus, fest og farver

– Have mulighed for at tage til Mexico i efteråret 2018

De tre paradiso-ingredienser

Ifølge TV3-redaktørerne på programmet er der tre ingredienser, der skal til for at blive den perfekte ‘Paradise’-deltager.

»Opskriften på den perfekte paradiso er, at man har lyst, har karisma og er umiddelbar,« forklarer redaktøren Jesper Kynde i en TV3-video.

»Det kræver altså, at man rigtig gerne vil være med i ‘Paradise’. At man gider feste, at man gider nye mennesker, og at man gider spille med på legen,« fortæller den anden redaktør Mads Lindemann.

»Og så skal det være nogen, som udtrykker sig og har en holdning til alt, som vi har sagt,« supplerer Jesper Kynde.

Hvis du har lyst til at checke ind på luksushotellet, så send en ansøgning til paradise@mastifftv.dk, hvor du fortæller lidt om dig selv samt oplyser dit telefonnummer, din adresse og vedhæfter et par vellignende fotos.

