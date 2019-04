Den kun 24-årige beauty-iværksætter er kommet i fornemt selskab

Gennem 16 år har mediet Berlingske kåret årets største talenter indenfor dansk erhvervsliv med listen, de kalder Talent 100.

I år har der været over 400 nomineringer til den prestigefyldte liste, men der er desværre kun plads til de 100 mest talentfulde.

Og i blandt disse hundrede talenter, har en af ‘Beauty Bosserne’ sneget sig med i kategorien “Iværksætteri”.

Det er nemlig 24-årige Nadia Jun, der er ejer og direktør af virksomheden DUFFLashes, som hun stiftede for godt tre år siden.

Dengang fløj hun til Asien for at finde de bedste producenter af kunstige øjenvipper, og i dag kan ‘Beauty Bossen’ Nadia Juns produkter findes i over 130 butikker i hele Norden.

»Hendes gåpåmod og energi er superimponerende. Hun kan både spotte mulighederne og skabe resultater,« lød begrundelsen for nomineringen fra investor Jonas Harbo.

‘Beauty Bosserne’-Nadia genkender beskrivelsen af hendes gåpåmod i forhold til iværksætteri, men selv kalder hun det for en naivitet til at springe hovedkuls ud i det, der føles rigtigt. Og det gjorde hendes virksomhed DUFFLashes – og ikke mindst den særprægede måde, som virksomheden er vokset frem på.

»Vi har skabt et beautyunivers, som opfordrer til, at man gør lidt ekstra ud af sig selv. Vi har primært gjort brug af de sociale medier og influencermarketing, som har vist sig at være tidens bedste værktøj,« forklarer Nadia Jun til Berlingske.

Til Realityporalen uddyber Nadia, at hun stolt af, at hun er kommet på Talent 100-listen med sin virksomhed, og at hun glæder sig til at gøre brug af de muligheder, der følger med.

»Jeg er glad for anerkendelsen! For mig handler det mere om DUFFLashes og ikke så meget om mig personligt. Men samtidig giver det adgang til et spændende netværk, og det er en mulighed for at blive inspireret af andre dygtige mennesker,« fortæller ‘Beauty Bossen’ om sin prestigefyldte kåring.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk