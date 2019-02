Ankerstjerne har valgt de tre unge talenter, han satser på kan indbringe ham X Factor-sejren.

Der var spænding, tårer og forløsning, da TV2 fredag aften kunne afsløre, hvilke tre deltagere der skal kæmpe i liveshows i den unge kategori i X Factor.

Fem var gået videre fra den såkaldte 5 Chair Challenge, men kun tre kunne altså komme gennem nåleøjet til de eftertragtede liveshows.

Dommer og mentor Lars Ankerstjerne var da også ved at gå ud af sit gode skind, da han skulle tage beslutningen.

I sidste ende valgte han at holde fast i den kun 15-årige Live Vogel, der er den yngste deltager i årets X Factor, den 16-årige Benjamin Rosenbohm, der har rødder i Tyskland og Madagaskar og i den 18-årige Patrick Smith.

De skal kæmpe mod Oh Lands tre grupper og Thomas Blachmans voksne deltagere, men hvem de to andre dommere vælger at satse på, bliver først afsløret næste fredag.

X Factors første liveshow bliver sendt den 1. marts.

/ritzau/