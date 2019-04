Bibi Andersson (t.h.) sammen med den legendariske svenske filminstruktør Ingmar Bergman (nr. to fra højre) under en pressekonference i Paris i 1959. Yderst til venstre er det Gunnel Lindblom, og ved siden af hende er det den franske skuespiller Jeanne Moreau (nr. to fra venstre). Stf/Ritzau Scanpix