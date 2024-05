Den første Grundlov i Danmark skal udstilles i anledning af 175-års jubilæum.

Hvis man besøger Folketinget mellem grundlovsdag og efterårsferiens afslutning, kan man se den originale Grundlov udstillet.

Det skriver Folketinget på sin hjemmeside.

Dokumentet, som normalt befinder sig i Rigsarkivet, bliver udstillet, i anledning af at det i år er 175 år siden, at Danmarks Riges Grundlov - i daglig tale Grundloven - blev underskrevet.

- Grundloven er et klenodie i dansk historie, og vi har meget at takke Grundlovens fædre for. Var det ikke for Grundloven, kunne vi ikke trække vejret som frie borgere i Danmark.

- Det er også Grundloven, der sikrer rammerne om vores demokrati, siger Søren Gade (V), der er formand for Folketinget, i meddelelsen på hjemmesiden.

Grundloven vil være udstillet i grundlovsværelset på Christiansborg fra 5. juni, og indtil efterårsferien er slut.

Det vil være muligt at se den på alle almindelige rundvisninger i bygningen. Besøger man Folketinget, når der er kulturnat i København, kan man også se den.

Grundloven betød, at Danmark formelt gik fra enevælde til demokrati.

Den oprindelige lov gav omkring 15 procent af den danske befolkning stemmeret.

Siden den første Grundlov blev underskrevet af Frederik den VII i 1849, er den blevet ændret fire gange.

Rigsarkivet skriver i en pressemeddelelse, at den udgave, som Rigsarkivet har, er den eneste kopi af den oprindelige Grundlov.

Alle udgaver af Grundloven - bortset fra den seneste fra 1953 - er skrevet på dyrehud. Dele af den oprindelige lov er skrevet på et får med sort pels, skriver Rigsarkivet.

På grundlovsdag 5. juni vil der være en festgudstjeneste og en officiel fejring i Folketinget af Grundlovens 175-års jubilæum.

Her vil blandt andre kongeparret deltage, har Folketinget tidligere meldt ud.

/ritzau/