Nyder du at sidde ned, når du skal fra A til B med den københavnske metro? Det kan måske blive en udfordring, når de nye metrolinjer åbner søndag.

I forbindelse med åbningen kommer der nemlig også en række nye metrotog på skinnerne – og der har man prioriteret ståpladser frem for siddepladser.

»Vi har valgt at reducere antallet af siddepladser for at give et bedre flow, så flere personer kan komme ud og ind,« siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet.

Det betyder, at der både er færre sæder, der kan klappes ned, men også færre fastgjorte siddepladser.

Her kan du se de nye – og færre – klapsæder. Vis mere Her kan du se de nye – og færre – klapsæder.

»En del af de sæder, som man før kendte som tomandssæder, er nu blevet til enmandssæder,« forklarer Henrik Plougmann Olsen.

Dog vurderer han, at der er plads til to børn eller et barn og en voksen på de nye, smallere siddepladser.

»Med god vilje så kan man nok godt sidde to,« siger han.

Et metrotog kan nemlig opnå en hastighed på 80 kilometer i timen, og hvis man regner med, at det skal stoppe cirka hvert andet minut, så vil gennemsnitshastigheden ligge omkring 40 kilometer i timen.

Her kan du se, at de fastgjorte sæder er blevet mindre. Vis mere Her kan du se, at de fastgjorte sæder er blevet mindre.

Selvom der bliver færre siddepladser, så vil der faktisk være plads til flere passagerer i de nye tog.

I det 29 meter lange metrotog er der plads til, at hele 306 mennesker kan være i vognen. 234 af dem er ståpladser, mens 72 af dem er siddepladser.

I de nuværende tog er der plads til cirka 280 passagerer.

Desuden er der det, som Metroselskabet beskriver som et 'flexområde', hvor der vil være plads til cykler, kørestole og barnevogne – eller hvad man nu ellers kan finde på at tage med sig i metroen.

Sådan ser det ud, hvor der før var klapsæder. Vis mere Sådan ser det ud, hvor der før var klapsæder.

Den nye prioritering af siddepladser og ståpladser er besluttet på baggrund af mange og lange overvejelser.

»Vi har nogle erfaringer fra den eksisterende metro, som vi har brugt i udviklingen af de nye tog,« siger den administrerende direktør.

Her har man vurderet, at en tur med metroen er så kort, at behovet for at sidde ned er mindre, end hvis man skal ud på en længere togtur.

Cityringen og de nye tog tages i brug søndag den 29. september, hvor det i anledning af åbningsdagen vil være gratis at benytte metroen hele dagen.