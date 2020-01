Norges kong Harald blev for en uge siden indlagt på grund af svimmelhed. Han er onsdag blevet udskrevet igen.

Den norske kong Harald er blevet udskrevet fra Rigshospitalet i Oslo.

Det oplyser kongehuset onsdag eftermiddag.

Den 82-årige konge blev onsdag i sidste uge indlagt efter at have oplevet svimmelhed. Der skal ikke være blevet fundet tegn på alvorlig sygdom hos kongen. Han er dog blevet sygemeldt i to uger.

Den norske kronprins Haakon fungerer som regent og midlertidigt statsoverhoved i Norge, mens kongen er sygemeldt.

Den 46-årige kronprins Haakon fortalte tirsdag, at kongen efter omstændighederne havde det godt.

- Han var svimmel og utilpas, hvilket også var grunden til, at han i første omgang kom på hospitalet. Der undersøger de ham, sagde han.

Den norske kongefamilie blev ramt af en tragedie 25. december, da Ari Behn, prinsesse Märtha Louises eksmand, tog sit eget liv.

Ari Behn blev gift med den norske prinsesse tilbage i 2002. I 2016 blev de to separeret og året efter skilt. Parret har tre børn sammen: Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

Ari Behns død har taget hårdt på den norske kongefamilie. Herunder også på kong Harald, der har mistet sin tidligere svigersøn og faren til tre børnebørn.

/ritzau/NTB