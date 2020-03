Radioduoen Frederik Cilius og Rasmus Bruun vender tilbage med programmet "Den korte coronavis".

Det var til stor sorg for tusindvis af radiolyttere, da Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og satireprogrammet "Den korte radioavis" i oktober var i æteren for sidste gang, da Radio24syv lukkede og slukkede.

Men nu har de to komikere bag satireprogrammet, Frederik Cilius og Rasmus Bruun, besluttet at vende tilbage med programmet "Den korte coronavis".

Det afslører makkerparret på Facebook.

Første afsnit af det nye program blev tirsdag aften gjort tilgængelig via streaming.

Her annoncerer Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, at hun vil lave en daglig nyhedsudsendelse om corona-pandemien, og første afsnit går blandt andet med, at Kirsten Birgit sætter sig for at tømme den netop afdøde journalist Karen Thisteds lejlighed.

Det nye satireprogram lanceres, efter komikerne Frederik Cilius og Rasmus Bruun har været nødt til at aflyse deres aktuelle teaterforestilling "Sommeren på Birgitø" på grund af coronakrisen.

Forestillingen fik premiere 5. marts og skulle have fortsat frem til 18. april.

Makkerparret har tidligere stået bag den anmelderroste teaterforestilling "Det skide show".

"Den korte coronavis" kan høres her:

https://www.spreaker.com/user/12150513/den-korte-coronavis-17-03-2020

/ritzau/