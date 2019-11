Torsdag fylder prins Charles 71 år. 2019 har blandt andet budt på besøg fra Donald Trump og endnu en dåb.

Når prins Charles, som i snart en menneskealder har været arving til den britiske trone, torsdag kan fejre sin 71-års fødselsdag, kan han se tilbage på et begivenhedsrigt år.

Den britiske prins har blandt andet haft glæden af at fejre dåben af sit fjerde barnebarn, nemlig prins Harry og hertuginde Meghans søn, som i juli blev døbt Archie.

Dåben blev holdt ved en privat ceremoni i Windsor. Hverken pressen eller den britiske offentlighed fik adgang til dåben, hvilket skabte forargelse blandt mange.

Foruden dåben har prins Charles også haft mange formelle pligter i 2019, som blandt andet bød på et statsbesøg fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

Det statsbesøg så prins Charles som en mulighed for at sætte fokus på en af sine hjertesager.

Den britiske prins har i mange år kæmpet miljøets sag, og ifølge den britiske avis The Guardian brugte prins Charles 75 minutter længere end aftalt på at tale med Donald Trump.

Tiden blev brugt på at overbevise den amerikanske præsident om konsekvenserne af den globale opvarmning og klimaforandringerne.

Præsidenten lod sig dog ikke overbevise af prins Charles' bekymringer.

I oktober forsøgte prinsen på anden vis at skabe opmærksomhed om miljømæssige udfordringer og klimaændringer.

Her opfordrede han finansmænd til at investere deres tusindvis af milliarder i projekter, som beskytter miljøet.

Prins Charles har heller ikke selv været bange for at få jord under neglene.

I 1986 sprang han ud som økologisk landmand, og han har ofte haft sønnerne prins William og prins Harry med ude at samle affald i naturen.

Selv om hans 71-års fødselsdag torsdag nok ikke bliver fejret med lige så stor pomp og pragt som hans runde fødselsdag i 2018, kan prins Charles dog se tilbage på en mærkedag i det forgangne år.

Han har nemlig haft titlen "prins af Wales" i 50 år. Det var hans mor, dronning Elizabeth II, der i 1969 formelt gav ham denne titel.

Prins Charles blev født i 1948 og er som ældste barn af dronning Elizabeth II og prins Philip førstearving til den britiske trone.

Som dreng blev han sendt på de samme kostskoler, som prins Philip gik på, nemlig Cheam Preparatory School i Berkshire og Gordonstoun i det nordøstlige Skotland.

Da prins Charles i 1981 giftede sig med den 13 år yngre og umådeligt populære lady Diana Spencer, gik britisk presse i selvsving. Parret fik sønnerne prins William og prins Harry i 1982 og 1984.

Men ægteskabet skrantede - især på grund af Charles' forbindelse med sin gamle flamme Camilla Parker Bowles.

Prins Charles og prinsesse Diana blev skilt i 1996, og året efter døde prinsesse Diana af kvæstelserne fra et tragisk biluheld.

I 2005 blev prins Charles gift med Camilla Parker Bowles.

