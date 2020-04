Det skulle have været en dag af de helt store. Én af dem, der skrev sig ind i historiebøgerne.

Men når dronning Margrethe om få dage runder endnu et skarpt hjørne, er intet, som det plejer. Hverken for hende eller resten af Danmarks befolkning.

Borte er gallaforestilling og karetkørsel. Morgenvækning på slottet, vink til masserne fra balkonen på Amalienborg, den private fest og farver på Fredensborg.

Præcis som for fem år siden, hvor hun fyldte 75 i skyggen af terror, skal vi – som hun dengang sagde i et interview – 'holde hovedet koldt og hjertet varmt'. Ved at blive hjemme.

Dronning Margrethe med hele familien på sin 75-års fødselsdag. Sådan kommer det ikke til at se ud i år. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Dronning Margrethe med hele familien på sin 75-års fødselsdag. Sådan kommer det ikke til at se ud i år. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Vise ord som dem er kendetegnende for dronning Margrethe, som ikke alene i sin lange regenttid, men stort set siden hun blev født, har været elsket af danskerne.

Så højt faktisk, at det mere end antydes i DR2-dokumentaren 'Hvorfor er Ludwig ikke konge?', at hendes forældre og den siddende regering udnyttede danskernes kærlighed til den lille prinsesse til en ændring af tronfølgeloven, der sikrede, at den populære Margrethe kunne overtage pladsen efter sin far.

Selv blev Margrethe født ind i en katastrofe. En af de største, nemlig Anden Verdenskrig. Og det er måske dér, at kimen til danskernes stærke forhold til hende blev lagt.

For i den for landet så svære tid var der behov for glæde og lyspunkter. Og sådan ét var den lille prinsesse. Omend hun selv hadede at blive kaldt sådan én.

Lige fra hun var helt lille, var hun danskernes yndlingsprinsesse. Foto: Ukendt Vis mere Lige fra hun var helt lille, var hun danskernes yndlingsprinsesse. Foto: Ukendt

»Nej, hvor jeg hadede det udtryk. Det var det værste, når folk sagde: 'Åh, hvor er de tre små prinsesser dog søde',« har Margrethe fortalt i Jon Bloch Skippers samtalebog 'Tre søstre'.

Snart var hun nemlig ikke ene prinsesse på slottet, men fik følge af først Benedikte, siden Anne-Marie. To søstre, som Margrethe ifølge samme bog på ægte storesøstermanér herskede over.

I hvert fald lærte de begge meget hurtigt at rette ind. Og at deres storesøster Margrethe talte meget og talte længe.

»Og jeg har ikke kunnet holde kæft siden!« som hun bramfrit erklærer i bogen.

Lige fra de var helt små, vidste prinsesse Benedikte og Anne-Marie godt, hvem der var i centrum. Her med deres far, kong Frederik. Foto: Vittus Nielsen Vis mere Lige fra de var helt små, vidste prinsesse Benedikte og Anne-Marie godt, hvem der var i centrum. Her med deres far, kong Frederik. Foto: Vittus Nielsen

Dengang – som nu – så hun sig som det naturlige midtpunkt i flokken. Et stortalende midtpunkt, der ikke skulle afbrydes.

Selvsikkerheden og ambitionerne fejlede da heller ikke noget hos den unge Margrethe, der trods opvæksten i en tid, hvor højere uddannelser for kvinder ikke var hverdagskost, insisterede på at gå på universitetet, hvor hun har taget filosofikum, studeret arkæologi og statskundskab, ligesom hun for en god ordens skyld har gennemgået en uddannelse i Kvindeligt Flyverkorps.

Ud over at være kunstnerisk begavet betegnes Margrethe da også som lynende intelligent, slagfærdig, rap i replikken og med en veludviklet humoristisk sans.

Men allerede som 31-årig – hvor den forelskede kronprinsesse Margrethe nød familielivet med sin Henri og to sønner – blev hun for alvor et midtpunkt. Ét, der radikalt forandrede hendes liv.

Margrethe, mens hun endnu blot var kronprinsesse og havde tid til at nyde familielivet. Foto: Ukendt Vis mere Margrethe, mens hun endnu blot var kronprinsesse og havde tid til at nyde familielivet. Foto: Ukendt

Hun blev dronning af Danmark. Ikke bare Margrethe den Anden, men en anden Margrethe. En alvor trængte ind i hendes væsen, sorgløsheden forsvandt som dug for solen.

For lige siden hun for mere end 48 år siden blev regent, har Margrethe taget sit hverv dybt seriøst.

Som hun selv har erklæret igen og igen, kommer pligten før noget andet. Margrethe er dronning helt ind i hjertet. Til sine dages ende.

»Medmindre jeg blev helt og aldeles håbløst syg,« som hun med et skælmsk smil sagde sidste efterår til den svenske avis Expressen om, hvad – om noget – der kunne få hende til at abdicere.

Man går mere langsomt, og trapperne føles højere Dronning Margrethe om sin alder

I en alder af 80 er helbredet da heller ikke, hvad det har været. Ud over sorgen over at miste sin Henri for to år siden har dronning Margrethe i årevis lidt af voldsom slidgigt i ryggen, som adskillige gange har været så smertefuldt, at hun har måttet overdrage de royale tøjler til sin søn.

Derudover har hun fået indopereret nye knæ og er blevet opereret for kræft i livmoderen.

»Fysisk magter jeg ikke det samme som tidligere. Man går mere langsomt, og trapperne føles højere. I spejlet ser man, at årene er gået og dét ikke uden spor.«

»Men egentlig føler jeg mig ikke specielt anderledes end for 10 år siden. Selvom jeg er en gammel kone,« som hun sagde i interviewet med Expressen.

Man kan ikke være fester og runde fødselsdage bekendt Dronning Margrethe i sin tale til nationen

Gammel kone eller ej hersker der ingen tvivl om, at når dagen oprinder, hvor det endelige kapitel om Margrethe den Anden skrives, vil hun gå over i historien som en vis og elsket regent.

»I dag er det virkelig gået mig til hjertet, den måde jeg er blevet modtaget på,« sagde en rørt dronning Margrethe da også i anledning af sin 75-års fødselsdag som reaktion på dén hyldest, danskerne havde vist hende på gader og i stræder.

Men i år er verden en anden, og hvor stor en plads, hun har i danskernes hjerte, kommer Dronningen hverken til at se eller mærke.

»Man kan ikke være fester og runde fødselsdage bekendt,« sagde hun i sin tale til folket sidste måned. Selv har hun aflyst sin.