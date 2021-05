Demi Lovato betragter ikke sig selv som en kvinde – og heller ikke som mand.

Det deler den 28-årige musiker og skuespiller i en ny video på sine sociale medier.

»Det sidste halvandet år har jeg lavet en del helende og selvreflekterende arbejde. Og gennem det arbejde har jeg gjort den opdagelse, at jeg identificerer mig selv som non-binær,« afslører Demi Lovato.

Med den afklaring skal der også skiftes ud i, hvordan man fremover omtaler den tidligere Disney-stjerne.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021

»Med det sagt, så vil jeg officielt skifte mine pronominer til de/dem,« forklarer sangeren og uddyber:

»Det føler jeg bedst repræsenterer mit flydende kønsudtryk og tillader mig at være mit mest autentiske jeg.«

De slår samtidig fast, at de hverken er ekspert i køn eller personligt selv er færdig med at forstå sig selv.

»Jeg gør det her for dem, som endnu ikke har haft mulighed for at dele, hvem de virkelig er,« fortæller sangeren i den nye video.

Den engelske musiker Sam Smith er også non-binær og foretrækker ligesom Demi Lovato at blive tiltalt med de/dem-pronomenerne Foto: Jean-Baptiste LACROIX Vis mere Den engelske musiker Sam Smith er også non-binær og foretrækker ligesom Demi Lovato at blive tiltalt med de/dem-pronomenerne Foto: Jean-Baptiste LACROIX

Det er heller ikke længe siden, at Demi Lovato delte med omverdenen, at de betegner sig selv som panseksuel, hvilket betyder, at en eventuel partners køn er underordnet.

For to år siden sprang også den britiske musiker Sam Smith ud som non-binær og ønsker ligeledes at blive omtalt som de eller dem.