Kanye West og Taylor Swift er på danske musikeres ønskeliste over Roskilde-navne på plakaten i 2020.

Orange Scene står tom, gæsterne har forladt deres telte, og årets Roskilde Festival er officielt slut.

Men for de musikere, der i år har haft æren af at optræde på den famøse festival, er drømmene om næste års Roskilde allerede begyndt at forme sig.

I hvert fald når det kommer til, hvem de selv gerne ville se optræde på Orange Scene i 2020, hvis der er frit valg på alle musikhylder.

Læs kunstnernes drømmescenarier for næste års Roskilde Festival her.

Scarlet Pleasure:

- Jeg vil rigtig gerne se Kanye West, for han er på en måde vores tids Michael Jackson, lyder det fra forsanger Emil Goll.

- Jeg så Kanye West i 2009, og der havde han lige udgivet albummet "808 & Heartbreak" og jeg fattede det slet ikke. Nu ved man, at det var et album, der ændrede hiphoppen.

- Han har efterfølgende udgivet fire andre klassikere, så jeg føler, at det bagkatalog, han ville kunne komme med på Roskilde, ville være fuldstændig fantastisk. Selv om han godt kan være lidt af en nar, så er han i min optik stadig den største, siger Emil Goll.

Ea Kaya:

- Jeg vil rigtig gerne se Taylor Swift, og det skammer jeg mig ikke over at sige. Hun har lært mig at skrive sange, hun er et ikon, og hun er lykkedes med at holde sig relevant i mange år. Hun er både entertainer, forretningskvinde og sangskriver, og jeg har været fan af hende, siden jeg var lille, siger hun.

Søren Huss:

- Arcade Fire spillede på Roskilde Festival i 2017, men det er rigtig lang tid siden, jeg har set dem, så det gad jeg virkelig godt. Ellers vil jeg rigtig gerne se Damon Albarn eller måske bare Blur i virkeligheden. Jeg har hørt Think Tank-albummet rigtig meget, så det vil jeg gerne høre fra ende til anden, siger han.

Jada:

- I 2020 gad jeg virkelig godt se Charlie XCX. Jeg tror, det ville være den vildeste koncert. Jeg har hørt hendes sange utrolig meget, og jeg kan godt lide, at det virker til, hun holder kanalen åben, når hun laver musik. Det virker så originalt, og det virker som om, det kommer fra hendes kerne, og det synes jeg, er så optur og 1:1 inspirerende.

Silvana Imam:

- Jeg vil gerne se 070 Shake på Roskilde Festival. Hun er med på mit album, og hun er en af mine gode venner. Jeg har hørt hendes musik rigtig meget, det var sådan, vi fandt hinanden.

- Der er blevet lavet en dokumentar om mig, som havde premiere på en festival i Sverige, hvor hun spillede, og så mødte vi hinanden bagefter og faldt i hak. Hun er fantastisk, siger den svenske rapper.

Roskilde Festival blev i år afholdt for 49. gang.

/ritzau/