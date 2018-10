Diana er langt fra tilfreds med den måde, som hun fremstod på i aftenens afsnit af 'Luksusfælden'.

Der var ingen hjælp til 36-årige Diana fra Rønnede, da hun her til aften medvirkede i ‘Luksusfælden’. Da Mette Reissmann og Carsten Linnemann i første omgang forlod det sjællandske hjem, var det ellers en positiv Diana, de efterlod, men da Mette Reissmann kom tilbage en måned senere, var det anderledes.

Ifølge eksperterne havde Diana nemlig slet ikke overholdt de aftaler, som de havde indgået, og derfor kunne de ikke lægge budget for hende eller hjælpe hende med gælden. Den udlægning var hun dog ikke enig i i programmet, og sådan har hun det stadig. Det fortæller en tydeligt utilfreds Diana til Realityportalen.

»Jeg fortryder rigtig meget, at jeg valgte at tilmelde mig. Jeg synes, de har udeladt en masse i programmet, så de får mig til at fremstå dum. Mange af mine forklaringer eller spørgsmål er slet ikke kommet med, og generelt synes jeg, at de har klippet det, så de fremstår bedre, og jeg gør det modsatte,« siger hun og fortsætter:

»De efterlod også et kaos her, da de tog af sted, som jeg så selv skulle rydde op i. Jeg skulle både have nyt job, flytte tilbage i huset og sælge min bil, og alt det gjorde jeg. Alligevel kunne de ikke hjælpe mig, og det fik jeg da et chok over. Det er da ikke i orden, at de efterlader mig i sådan en kaotisk situation.«

Helt forkerte tal

Diana var flere gange uenige med eksperterne i løbet af afsnittet, hvor hun ikke bare ville acceptere deres beregninger og påstande. Og Diana slår fast, at hun stadig ikke er enig med dem.

»Der var flere ting, jeg bare slet ikke kunne få til at gå op, og jeg forstår slet ikke, at de ikke kunne hjælpe mig i sidste ende. Jeg gjorde, hvad de bad mig om. Jeg havde fortalt dem, at jeg havde brugt lidt mere på madbudgettet, fordi min datter havde været hjemme på ferie, men at jeg ville få 1000 kroner tilbage fra bostedet på grund af det. Men det har de helt klippet væk,« siger Diana.

»Og sådan var det med flere ting. De havde blandt andet skrevet, at jeg havde brugt 2000 kroner på at få repareret min telefon. Det havde de sat på diverseposten, men de nævnte overhovedet ikke, at jeg selv havde solgt ting på at få skaffet de 2000 kroner til det. Jeg havde bare kørt alt over min bankkonto for at være så åben som muligt, men jeg kan da godt se, at jeg bare skulle have fået nogle kontanter og betalt med dem. De fik det også til at ligne, at jeg bare spiste en burger om dagen eller noget, så jeg kunne bruge 3500 på junkfood, som de kaldte det. Men det var altså også café-besøg, hvor jeg har fået en lækker salat og sådan noget.«

Diana slår også fast, at hun havde fået solgt bilen, som hun også fik ordre på af eksperterne.

»De mener så, at jeg har solgt den for sent, så de ikke kunne bruge pengene til at forhandle med. Men bilen var solgt og omregistreret, inden de kom tilbage, så jeg føler, jeg gjorde, hvad jeg skulle,« siger hun.

»Men det virker til, at de bare har holdt sommerferie og ikke lavet deres arbejde. I stedet har de bare klippet en masse sammen, så de fremstår godt, og jeg ligner en idiot. Det er bare en omgang tv-porno. Det er helt vildt, og jeg fortryder rigtig meget, at jeg medvirkede.«

“Jeg skal nok klare det”

Deltagelsen i ‘Luksusfælden’ gav alligevel Diana et overblik og et lille spark bagi, så hun selv fik mod til at kaste sig over gælden. Og det har indtil nu været med stor succes, fortæller hun.

»Jeg har selv forhandlet med tre af mine kreditorer, og det lykkedes. Det er blandt andet en gæld til Santander og et indskudslån, som jeg bare skal afdrage med 100 kroner om måneden til, og så skal jeg ikke længere betale renter. De havde ikke hørt fra ‘Luksusfælden’, og det undrer mig lidt, for de sagde jo til mig, at de uden held havde forsøgt at forhandle med alle mine kreditorer. Men måske har de bare holdt sommerferie, og så har de klippet nogle ting sammen bagefter til deres fordel.«

Diana fortæller desuden, at hun forhåbentlig har fået solgt det hus, som hende og ekskæresten ejer. Købspapirerne er ved at blive underskrevet, og hvis det lykkes, vil hun få fjernet 950.000 af gælden på halvanden million kroner. Hvis det lykkes, så skylder hun omkring 600.000 kroner, men en del af disse er fælles gæld med ekskæresten.

»Jeg ved ikke, hvor længe der går, før jeg er gældfri, for jeg ved ikke, hvilke beregninger ‘Luksusfælden’ har brugt. Dem ville de ikke give mig. Men jeg skal nok klare det. Nu har jeg jo vist, at jeg selv kan forhandle,« fortæller Diana, der alligevel har fået noget ud af deltagelsen.

»Jeg har fået en lavere husleje, og jeg tænker mere over mit forbrug. Der er ting, som jeg undlader at købe, fordi jeg kommer frem til, at jeg ikke har brug for det. Mine genbrugsture er også skåret meget ned, og min mor og jeg har adskilt økonomien, og hun låner ikke penge af mig på samme måde længere. Jeg går stadig lidt på café og sådan noget, men slet ikke lige så meget. Men det handler om mit velvære og velbefindende.«

Realityportalen har forsøgt at få en kommentar fra TV3, men det har endnu ikke været muligt.



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.