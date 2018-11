Hundredetusindvis af kroner blev torsdag aften uddelt ved Nordisk Film Fondens prisfest "Isbjørnen".

For andet år i træk har Nordisk Film Fonden torsdag aften uddelt sine tre årlige hæderspriser ved prisuddelingen "Isbjørnen", der finder sted i Nordisk Films studier i Valby.

Og her var der et nyt talent blandt prismodtagerne.

Nordisk Film Prisen og 112.000 kroner blev overrakt til den svenskfødte filminstruktør Gustav Möller, som i år har debuteret som spillefilmsinstruktør med gidseldramaet "Den Skyldige", der har høstet store roser fra anmelderne i både Danmark og udlandet.

- Med sin første spillefilm, "Den Skyldige", viser Gustav Möller meget konsekvente valg, åbenlyse og bemærkelsesværdige evner for filmisk fortællekunst, fintfølende sans for genre og en detaljebevidst personinstruktion, sagde formand for priskomitéen Mikael Rieks i sin tale til den danske instruktør.

Ove Sprogøe Prisen, som gives til en dansk skuespiller, der har gjort en usædvanlig indsats på tv, film eller teater, gik i år til skuespillerinden Katrine Greis-Rosenthal, som sammen med prisen modtager 50.000 kroner.

Katrine Greis-Rosenthal har især markeret sig i rollen som den jødiske rigmandsdatter Jakobe i Bille Augusts "Lykke Per" og er lige nu aktuel i TV2's dramaserie "Kriger".

Endelig blev Erik Ballings Rejselegat på 75.000 kroner overrakt til skuespillerne Ditte Hansen og Louise Mieritz, som står bag tv-serien og komediefilmen "Ditte og Louise".

/ritzau/