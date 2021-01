DR løfter sløret for værtsparrene til både børnenes og de voksnes melodigrandprix.

Konfetti og glitter er en stor mangelvare i øjeblikket. Men nu er der lidt fest og farver i vente.

DR afslører nemlig, at det bliver den erfarne tv-vært Tina Müller og multikunstneren Martin Brygmann, der skal stå i spidsen for årets udgave af Dansk Melodi Grand Prix, som løber af stablen den 6. marts.

Og selv om de to er vant til at være på skærmen, så er de begge debutanter, når det kommer til at være værter ved melodigrandprix.

Tina Müller, der har mere end 15 års erfaring som sports- og programvært, har store forventninger og set det som sin fornemste opgave at skabe en fantastisk stemning ved showet.

- Dansk Melodi Grand Prix er lyden af min barndom. Som så mange andre har jeg også stået med min hårbørste eller med min Date-deo foran spejlet på mit værelse og sunget med på grandprix-sange.

- Det har altid været et show, som har skabt glæde, og som har kunnet samle os. Det er jeg sikker på, at vi også kan i år, siger Tina Müller i en pressemeddelelse fra DR.

Og hun deler begejstringen med medværten Martin Brygmann, der er vant til at entertaine på tværs af tv, musik og komik.

- Dansk Melodi Grand Prix har eksisteret lige så længe, jeg kan mindes, så det er meget stort for mig endelig at skulle være vært!, siger han og sender også ros i retning af sin kommende medvært:

- Jeg er rigtig stolt over at skulle være vært sammen med den fabelagtige Tina Müller. Hun er dygtig, har glimt i øjet, og så er hun faktisk lavere end mig! Jeg sætter helt bestemt næsen op efter et brag af en musikfest også selvom det selvfølgelig bliver et lidt anderledes grandprix i år.

Og der er er altså ikke kun afsløringer for voksenudgaven. I spidsen for børnenes melodigrandprix, MGP 2021, kommer man til at se værtsduoen Jacob Riising og Anna Lin, afslører DR.

Showet bliver afholdt lørdag den 27. februar - altså præcis en uge før voksenudgaven og i samme lokaler, nemlig DR's Studie 5, hvor der også optages "X Factor".

Det er femte gang den erfarne tv-vært Jacob Riising byder seerne velkommen til børneshowet. Men for hans medvært, Anna Lin, er det hendes debut som MGP-vært - og en barnedrøm, der går i opfyldelse.

- MGP er et frirum! En fest! Et sted, hvor der er plads til at glemme lektier, irriterende søskende og dårligt vejr. Her danser, synger og fejrer vi fællesskabet, siger Anna Lin i pressemeddelelsen og videre:

- Jeg tror, at MGP er ekstra vigtig i år, da mange har brug for et spark god stemning midt i hjemmeskole og mangel på sleepovers med vennerne.

/ritzau/