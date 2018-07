Det varer ikke længe, før du kan se nye afsnit af 'De unge mødre'.

Tidligere i år rundede ‘De unge mødre’ en flot milepæl med sæson nummer 25, men selv om der efterhånden har været sendt over 500 afsnit af reportageserien, er der stadig masser af historier om unge forældre at fortælle. Og snart er der helt nye afsnit klar.

Allerede på onsdag den 1. august har seerne mulighed for at se sæsonens første fire afsnit på streamingtjenesten DPlay, hvis man har en konto der. Her kan man også varme op til sæsonen ved at se de tidligere afsnit af reportageserien – dog ikke afsnittene fra de første fire sæsoner.

Hvis man ikke har en konto på DPlay, så må man vente lidt længere på de nye afsnit. Tirsdag den 14. august løber sæsonens første afsnit nemlig over skærmen på Kanal 4, mens de resterende afsnit kommer de efterfølgende tirsdage.

Graviditeter, bryllup og retssag

Der er masser at glæde sig til, når den nye sæson ruller over skærmen – uanset om man kan lide at følge graviditeter, følge med i bryllupsplanlægning eller være med helt tæt på den dramatiske retssag, hvor Nadia Shila blev idømt seks måneders ubetinget fængsel.

Som Realityportalen tidligere har fortalt, så har ‘De unge mødre’ haft et kamerahold i USA, hvor man fulgte med hos den unge mor, mens retssagen kørte i Danmark. I sæsonen får seerne blandt andet et indblik i de tanker og overvejelser, som Nadia Shila gjorde sig i dagene op til fængselsdommen.

Realityportalen har også tidligere afsløret, at seerne alligevel får lov til at følge med i graviditeten hos Princess Natascha. Den unge mor fortalte dengang, at hun igen kom med i reportageserien på grund af graviditeten. Det er dog ikke helt sandt, for Princess Natascha var allerede i fuld gang med optagelserne, før hun fandt ud af, at hun var gravid. Derfor omhandler hendes første afsnit i sæsonen heller ikke graviditeten, men seerne får i stedet en opdatering på, hvordan det går med hendes ironman-træning.

Seerne får også lov til at komme helt tæt på bryllupsforberedelserne hos Maria og Niklas, hvor man blandt andet er med den unge mor ude at prøve brudekjoler, mens seerne i løbet af sæsonen også får lov til at følge med i graviditeten hos Michelle, der venter sit andet barn med kæresten Casper.

Det – og meget mere – kan du se i den kommende sæson af ‘De unge mødre’. Det første afsnit af sæson 26 har premiere den 14. august på Kanal 4, men allerede den 1. august kan man se de første fire afsnit på DPlay.

