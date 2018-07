Den unge far er klar med en ny sang, og det er en personlig en af slagsen.

Hvis du er fan af Nicki Feldts musik, så er der gode nyheder. Den tidligere ‘De unge mødre’-deltager er nemlig på gaden med en ny og meget personlig sang, ‘Sig noget’. Det fortæller den unge far til Realityportalen.

– Det er en sang, jeg har lavet til min far. Jeg fik min inspiration efter en meget lang og privat samtale, hvor han kom ud med sine følelse. Det er første gang i mit liv, og jeg bliver 29 år om lidt. Så der var en masse følelser i det øjeblik, hvor samtalen fandt sted, siger Nicki og fortsætter:

– Derfor skrev jeg sangen til ham. Den handler om, at jeg står der, når han har brug for det. Det er okay at åbne sig op og sige, hvordan man har det, lyder det fra ‘De unge mødre’-deltageren, der dog ikke vil ind på, hvad samtalen handlede om.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se Nicki og Line gå fra hinanden i ‘De unge mødre’:

Faren græd

Nicki Feldt er selv godt tilfreds med resultatet.

– Jeg synes, den er blevet over alle forventninger. Jeg har et fantastisk team, jeg arbejder med, og de er super dygtige, siger Nicki og fortæller, at sangen også gik rent ind hos faren.

– Min far græd, da han hørte den, så sangen må være perfekt, slår han fast.

Nicki Feldt medvirkede sidste år i DK4-programmet DanskPOP Talent 2017’, hvor han desværre ikke gik hele vejen og vandt. Det betyder dog ikke, at han har mistet lysten til at lave musik, og udover ‘Sig noget’ er endnu en sang på vej i den nærmeste fremtid, afslører han.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.