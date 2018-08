Forholdet er gået i stykker, og brylluppet er aflyst få uger før den store dag.

Det var en lykkelig Jonna Vistisen, der tilbage i marts afslørede over for Realityportalen, at hun havde fundet kærligheden og skulle giftes. Den 18. august var det planen, at venner og familie skulle se ‘De unge mødre’-moren blive gift med kæresten, Jesper, men kirkeklokkerne kommer alligevel ikke til at ringe den dag – i hvert fald ikke for de to.

Få uger før brylluppet er forholdet nemlig gået i stykker. Det bekræfter Jonna, som ‘De unge mødre’-seerne mødte, da datteren Sasja var deltager i reportageserien.

»Ja, det er noget rigtig øv. De drømme brast,« siger en trist Jonna til Realityportalen.

‘De unge mødre’-moren fortæller, at de begge er enige om bruddet, selv om det var hende, der tog det første skridt.

»I første omgang gjorde jeg, men i sidste ende var det en fælles endelig beslutning, da vi trods kærligheden ikke fungerer sammen i dagligdagen med børn og sådan videre,« siger Jonna og fortæller, at det langt fra var en nem beslutning at stoppe forholdet.

»Jeg er knust. Han var og er min store kærlighed. Mine drømme brast. Vi skulle giftes, men nu er alt væk. Men hellere erkende nu, at det ikke kunne fungere, og skilles som venner.«

Børn skabte problemer

Jonna slår fast, at det ikke var manglende kærlighed, der var årsagen til bruddet.

»Kærligheden var/er der, men det med børn imellem gik ikke. Det skabte for mange problemer, desværre. Der var for mange konflikter vedrørende min dreng på seks år, som har nogle problemstillinger, der gør, at han kan have det svært og bliver udadreagerende,« siger Jonna og fortsætter:

» Han havde ofte konflikter med de andre børn, og J havde svært ved at tackle, anerkende og forstå det, selvom han synes, han er en dejlig dreng. Det var selvfølgelig ikke kun min dreng (der skabte problemer, red.), men jeg vil ikke udtale mig om J og hans børn. Det hele er vildt trist. Vi havde fået hus, og vi var en familie.«

Det er ikke kun ekskæresten, som Jonna kommer til at savne i dagligdagen.

»Hans to børn på knap fire og ti år boede også hos os. Jeg var sammen med de to 24/7, og jeg kommer til at savne 'mine to unger'. Jeg troede, vi var en familie på godt og ondt, og vi var enige om, at vi ikke skulle lade de ting med børnene smadre det, men desværre.«

»Vi har haft et mega hårdt halvt år med flytninger og uvished, og det har tæret på både børn og os, og trods vi fik huset i april, og der kom ro på, så havde vi desværre ikke styrken til at kæmpe det sidste, der manglede for at skabe ro omkring alt og alle.«

Forbliver venner

Jonna var flyttet til Falster for kærligheden, men efter forholdet gik i stykker, vender hun nu hjem igen.

»Jeg flytter tilbage til Næstved den 12/8, så børnene kan starte i skole i Næstved og undgå skift, og så håber jeg, at jeg kan få en lejlighed nogenlunde hurtigt. Så kan vi starte forfra og lægge tiden på Falster bag os.«

Jonna fortæller, at de to stadig er venner, og hun tror også, det forbliver sådan i fremtiden, når alle følelser er blevet bearbejdet. Hun tror ikke, at de to kan blive kærester igen – heller ikke når børnene er blevet store.

»Tja, måske. Jeg kan da ikke udelukke det – alt afhængig af, om vi bevarer kontakt i længden, men vi elsker jo hinanden og er hinandens første rigtige kærlighed, så man ved jo aldrig. Men ofte glider det jo ud, og jeg ved med mig selv, at når der kommer afstand på, så lukker jeg nok i og pakker væk – og så er det endnu et kapitel i min bog, som blev til et nyt.«

Som det ser ud lige nu, så skal der dog heller ikke skrives et nyt kapitel med en ny mand.

»Nej, lige nu er troen på kærligheden væk. Og så længe jeg elsker J, så sker der ikke noget på den front,« slår Jonna fast.

