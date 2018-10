Den unge mors CPR-nummer blev flere gange blevet vist i reportageserien, og det tager hun nu konsekvensen af.

I de seneste to sæsoner af ‘De unge mødre’ har seere fået lov til at følge med hos 22-årige Michelle Ellekær, kæresten Casper Galthéen og parrets søn, Elliot. Det unge par har lukke seerne ind i deres liv, og på det seneste har man været med helt tæt på den unge mors nye graviditet, hvor kameraholdet har været med til kønsccaning.

Men den scanning er nu årsagen til, at seerne ikke får lov til at følge med meget længere. Fire gange i løbet af afsnittet, der lå på streamingtjenensten DPlay, blev hendes CPR-nummer nemlig vist, og det vil hun ikke acceptere. Derfor stopper Michelle nu i ‘De unge mødre’.

– Selvfølgelig er det en fejl, og jeg kan også godt forstå, at fejl kan ske. Men jeg kan ikke leve med det, og jeg vil ikke risikere, at den slags fejl sker igen. Derfor trækker jeg mig, fortæller den unge mor til Realityportalen.

Klar til politianmeldelse

Der er tale om det afsnit af ‘De unge mødre’, der siden tirsdag den 9. oktober var tilgængelig på DPlay. Den efterfølgende søndag begyndte Michelle at få beskeder om, at CPR-nummeret kunne ses, og derfor tog hun kontakt til produktionen.

– De undskyldte og sagde, at det var en fejl, og vi skrev lidt frem og tilbage, indtil de pludselig stoppede med at svare. De slog fast, at de ikke kunne gøre noget, fordi der ikke var nogen på kontoret. Og siden har jeg faktisk slet ikke hørt noget fra dem, siger den unge mor og fortæller, at afsnittet først blev ændret 24 timer senere, så CPR-nummeret nu var sløret.

Michelle gør det klart, at det ikke havde ændret noget på hendes holdning, om de havde fjernet CPR-nummeret med det samme, da de blev gjort opmærksomme på det.

– Nej, det havde overhovedet ikke gjort en forskel. Men jeg synes stadig, at det svinsk, at man ikke ændrer det med det samme. Nu skal jeg jo til at gøre en masse ting og få en note på mit CPR-nummer, så det ikke kan misbruges, siger den unge mor, der også har kontaktet politiet.

– De fortalte, at jeg skulle tage fat i Datatilsynet, fordi det er dem, der skal vurdere, om der er grund til en politianmeldelse. Så nu venter jeg bare og ser, hvad det ender med.

Undersøgelse i gang

Hos Discovery Networks Danmark ønsker man ikke at sige meget om den uheldige situation. Man er nemlig i gang med at undersøge sagen nærmere, inden man kan sige noget.

– Vi kan desværre ikke kommentere den konkrete sag lige nu, fordi vi er i gang med at klarlægge, hvad der er sket og hvordan, siger kommunikationschef i Discovery Networks Danmark, Casper Felt, til Realityportalen.

Heller ikke Lena Lee Skibye, producent ‘De unge mødre’ hos Pipeline Productions, kan sige meget mere om den konkrete episode.

– Men vi er rigtig kede af, at der er sket den fejl, og vi fjernede det, så hurtigt det var muligt, siger hun til Realityportalen.

Der er allerede optaget to afsnit med Michelle til den kommende sæson, men det er ikke sikkert, at seerne får lov til at se dem.

– Jeg vil finde ud af, om det kan lade sig gøre at få trukket dem tilbage. Jeg ved ikke helt, hvad der står om det i min kontrakt, men det skal jeg finde ud af. Jeg har jo underskrevet den, så hvis det betyder, at de kan vises, så må det jo være sådan, det er. Men det er så det sidste, man får at se til os, siger Michelle.

