Fredag blev Melissa mor for tredje gang, og nu åbner hun op omkring fødslen.

Det var en noget utålmodig Melissa Ploug, der sidste uge rundede terminsdatoen og over for Realityportalen gjorde det klart, at hun var mere end klar til at føde sit tredje barn. Barnet lod dog vente på sig, og først fem dage efter termin kunne Melissa og kæresten René juble over at få sig en sund og rask søn.

»Det er stadig helt vildt ubeskriveligt, at jeg nu er mor til ikke én, ikke to, men tre børn! Tænk at blive beriget med tre sunde og raske og helt perfekte børn. Wow, jamen, det er jeg; så heldig har jeg lige været«, jubler Melissa over for Realityportalen.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor hun kan se den hilsen, som Melissa tidligere har sendt til ‘De unge mødre’-seerne:

Det tog fem ekstra dage for sønnen at blive klar til at komme til verden, men da han endelig blev klar, gik det hurtigt. Fredag aften omkring klokken 18 begyndte Melissa at få veer, og klokken 23 ankom hun til hospitalet, hvor sønnen kom til verden én time og 39 minutter senere.

»Forløbet var hårdt, det skal der ikke være nogen tvivl om. Fra klokken cirka klokken 22 havde jeg nærmest ingen pauser i mine veer. Og da vi ankom på fødegangen, blev jeg guidet direkte ind på en fødestue, da en garvet jordemoder kunne høre på mine vejrtrækninger, cirka hvor langt i processen vi var, og hendes vurdering var ganske rigtig«, siger Melissa og fortsætter:

»Jeg var fire-fem centimeter åben ved ankomst, og allerede 20 minutter senere var jeg mellem syv og otte centimer åben. Derfra var tiden én lang ve, og det meste er lidt sløret. Men i fjerde pres kom vores lille dreng til verden, og vi kiggede begge på hinanden – dels fordi han var ret lilla og først ikke sagde noget, da navlestrengen åbenbart blev strammet om halsen, da han blev født. Men de fik hurtig gang i ham, og så kunne vi fokusere på, hvor lille og fejlvurderet hans vægt var.«

Lille og perfekt

Ugen inden fødslen havde Melissa og René fået at vide, at sønnen vejede 3800 gram, og den vægt havde de fået bekræftet dagen før. Derfor var parret noget overraskede, da en noget mindre dreng kom til verden.

»Men ud kom en 3268 gram og dejlige 52 cm lille, perfekt dreng med krøllet øre som sin far og storebror Justin samt de fineste små, krogede tæer, som både jeg, Joshua og Justin er født med. Vi var ikke i tvivl, at vi var blevet forældre til endnu et pragteksemplar«, siger den nybagte mor.

To gange tidligere har Melissa prøvet at skulle føde, og derfor var det en helt anden oplevelse denne gang.

»Fødslen er en helt anden historie end de to foregående – fra at være 19 år, bange, usikker og alene og ikke vide, hvad man skal igennem, til at stå som 28 årig, få veer hjemme 18.02 uden panik, håndtere veerne indtil de var regelmæssige og heftige, for så at komme på hospitalet og uden bedøvelse eller smertelindring kunne føde en baby på 1 time og 39 minutter.«

Stolte, men trætte

Det nyfødte familiemedlem har skabt stor glæde hjemme hos ‘De unge mødre’-deltageren.

»Begge hans storebrødre er pavestolte. De ventede hjemme hos os selv sammen med deres mormor. Joshua havde rykket ind på sofaen om natten, fordi han ikke kunne sove af bare spænding. Justin stod op ved halv 7-tiden og fik mødt sin lillebror, og med store blå øjne og kæmpe smil vidste jeg, at han havde godkendt ham straks«, siger Melissa og slår fast, at lykke ikke er den eneste følelse, der i øjeblikket er i familien.

»Ligeså lykkelige vi er, ligeså trætte er vi ikke mindst. Det har været tre sindssygt hårde dage, og søvn herhjemme er totalt opreklameret, fordi lillebror er en madglad dreng. Han sover mellem sine måltider, og så går der som udgangspunkt 10-20 minutter, så er han der igen«, fortæller den unge mor.

Melissa og René har fundet et navn til drengen, men det holder de for sig selv, indtil hele familien har mødte sønnen og fået navnet at vide.

Vi har i dag den 20.07.18 oplevet at blive beriget, fordi klokken 00:39 kom en lille vidunderlig baby nemlig til verden. Kun 3268 gram (skønnet til minimum 3800) Og dejlige 52 cm lang Et hårdt men kort forløb, jeg fik første ve klokken 18:02, vi kørte mod hospitalet klokken 22:45 fordi veerne blev SÅ intense regelmæssige og var der ca. 23:00 Med nærmest veer i en køre og et smertehelvede, uden nogen form for smertelindring blev jeg mor for 3. Gang, og René Riber far for 2. Gang på ‘kun’ 1 time og 39 minutter, i 4. Pres!Ualmindelig smertefuldt, MEN alt værd når man nu sidder og kigger på det her lille bitte menneske man har skabt. Begge børn var hjemme hos os selv sammen med min mutti da vi kom hjem, og de er mindst ligeså glade som vi er.Vi var hjemme allerede 4 timer senere, og kan næsten ikke få armene ned af lykke over det vi har skabt. 3 dejlige perfekte, og ikke mindst raske børn..26.03.0903.02.1620.07.18Mit liv er fuldendt Et opslag delt af Melissa Aura Ploug (@melissaauraploug) den 20. Jul, 2018 kl. 1.30 PDT #Ups #TrætteMor #Ammehjerne Vi har fået den smukkeste lille dreng Han er SÅ fin.. #HappyBirthdayBaby #Baby200718 #FamilienPlougRiber #MitLivErKomplet #Lykkelig #Familie #MorTil3Drenge Et opslag delt af Melissa Aura Ploug (@melissaauraploug) den 20. Jul, 2018 kl. 1.54 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.