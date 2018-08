Nu fortæller Kamilla Skov om kærestens alvorlige biluheld.

I sidste måned blev alt vendt op og ned for Kamilla Skov fra ‘De unge mødre’, og den unge mor fik sig noget af et chok. Hun blev nemlig vækket med beskeden om, at hendes forlovede, Stephen Kjær, var kørt galt på vej til arbejde og derfor var på hospitalet.

På hospitalet kunne lægerne konstatere, at Stephen var sluppet forholdvist heldigt fra det alvorlige uheld, og selv om han blev ramt af to brud på femte og sjette ryghvirvel og en masse skrammer hist og pist, så slap han med livet i behold. Nu fortæller ‘De unge mødre’-deltageren om det voldsomme uheld.

»Det ene hjul kom ud i rabatten, og så kunne han ikke rette bilen op igen derfra, så den røg ned i grøften og ramte så en indkørsel til marken og fløj over på den anden siden af vejen og landede på hovedet,« fortæller Kamilla til Realityportalen.

CHOK: ‘Familien fra Bryggen’-stjerne afbryder forlovelsen

LÆS OGSÅ: Lykkelige Nadia Shila afslører endnu en familieforøgelse

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Kamilla fortælle om dengang, hun selv var indlagt.

videokode:

Smidt korsettet

Lidt mere end to uger er der gået siden uheldet, og langsomt går det fremad for Stephen, der allerede har smidt det korset, han ellers i første omgang fik at vide, at han skulle have på i 12 uger.

»Han skal jo til kontrol hver 14. dag i Odense. Han har været til første kontrol i sidste uge, hvor de sagde, at han gerne måtte smide korsettet, hvis det ikke gjorde ondt,« siger den unge mor og fortæller, at Stephen selvfølgelig ikke er smertefri endnu.

»Ja, han har smerter. Han spiser smertestillende hver dag. Når han nyser, så gør det voldsomt ondt på ham,« siger Kamilla.

Parret er for nylig blevet forældre til sønnen Liam, mens Kamilla også har en datter, Sophia, fra et tidligere forhold. Og det er især i forhold til børnene, at Stephen stadig har problemer.

»Han er stadig meget begrænset i forhold til at kunne hjælpe med Liam og andre hverdagsting, men det bliver bedre og bedre for hver dag. Det er dog lidt frustrerende for Sophia, at han ikke bare kan løfte hende op og tumle rundt med hende, som han plejer,« siger Kamilla og fortsætter:

»Men vi har prøvet at lege med hende på andre måder og forklaret hende konsekvenserne ved, hvad der kan ske, hvis han belaster sin ryg for meget. Så hun er begyndt at få lidt mere forståelse for det hele. Hun er dog stadig lidt påvirket – ligesom jeg er – men det hele går fremad, så det er rart.«

LÆS OGSÅ: Dansk realitydeltager viser kroppen frem efter fødslen

LÆS OGSÅ: Ung mor raser efter fødslen: Jeg er så vanvittig træt af det!

Ked af det og frustreret

Uheldet betød, at den unge mor pludselig stod mere eller mindre alene med to børn, og selv om der var hjælp at hente i den nærmeste familie, så var det ikke let for hende.

»Jeg har haft det ad helvedes til. Jeg har jo selv stået med Liam de første mange dage, og jeg var lige ved at gå ned med stress igen. Men heldigvis har Stephen nogle rigtige søde forældre, så de har hjulpet mig meget med Liam og Sophia,« siger den unge mor, der dog er ved at have det godt igen.

»Ja, jeg er ovenpå igen. Jeg har sørget for at give mig selv lidt luft engang imellem, så det er blevet bedre – også i takt med, at Stephen har fået det lidt bedre, selvfølgelig.«

LÆS OGSÅ: Dansk realitypar er gået fra hinanden: Vi taler ikke længere sammen

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester, vi boller bare

Det hele har selvfølgelig heller ikke været nemt for Stephen selv, men parret glæder sig over, at det går i den rigtige retning.

»Han har været meget ked af det hele og frustreret over, at han ikke har kunnet de samme ting som før. Men vi har snakket meget om det hele og er gode til at give hinanden en krammer, når vi har en øv-dag. Så både han og jeg er ved at komme ovenpå igen,« slår Kamilla fast.

Stephen er i øjeblikket sygemeldt i 12 uger, mens han går til kontrol. Han kan endnu ikke genoptræne, for lægerne ved ikke, hvor slemt det er, ligesom de derfor heller ikke ved, om Stephen får mén efter uheldet.

videokode:

Selvom det er dejligt at få Stephen hjem igen, så er det sindsyg hårdt! Han må næsten ikke noget, så det er mig der står op om natten, mig der skal gå rundt med Liam på armen, når han har en af de mange skrige ture.. de næste 12 uger må godt hurtigt! Heldigvis så har han været så sød, at aftale (uden jeg vidste noget) at Liam skulle hjem til farmor idag, så jeg kunne få sovet ud og få en masse ny energi... min betænksomme mand nu vil jeg snart tage mig et bad, et langt et og så gøre mig klar til at vi skal ud til min venindes datter, med hendes gigantiske fødselsdagsgave (se med på story senere)... tror vi får problemer med at få den med i bilen Et opslag delt af Kamilla Skov (@kamillaskoov) den 19. Jul, 2018 kl. 4.36 PDT

Så kom min egen White darth vader endelig hjem igen. Et opslag delt af Kamilla Skov (@kamillaskoov) den 17. Jul, 2018 kl. 3.48 PDT

Nå, mange spørg hvad der er sket med min kæreste... Fredag morgen blev jeg banket op af min svigermor, som fortalte at Stephen var kørt galt på vej til arbejde. Jeg får så sophia passet af min mor og vi suser ned på sygehuset til Stephen. Han er heldigvis “okay” på trods af 2 brud på 5 & 6 ryghvirvl og self en masse skrammer hist og pist. Stephen skal så de næste 12 uger, mindst, gå med en korset og til kontrol hver 2,4,6,8,12 uge i Odense. Jeg er yderst taknemlig for at nogen har holdt hånden over ham, for det kunne ha gået rigtig galt og at stå med 2 børn helt selv, det er ikke noget jeg er interesseret i. Nogen er så blevet rigtig forarget over at jeg tog i Legoland i lørdags, sammen med sophia. Den tur var planlagt i langtid og sophia var utrolig påvirket af det med Stephen - så self skulle hun ud og have det sjovt og især fordi jeg kun har hende halv-tid.. Stephen var helt okay med at vi tog afsted, så så ingen grund til at aflyse turen, da der stadig var familie hos ham. Nu håber vi at han snart må komme hjem, selvom han ikke må lave en skid (jo tak, bliver pænt hårdt med en lille ny..) men det skal nok gå det hele.... @stephen_kjaer21 Et opslag delt af Kamilla Skov (@kamillaskoov) den 15. Jul, 2018 kl. 11.58 PDT

LÆS OGSÅ: ‘Bryggen’-Didde taler ud efter bruddet

LÆS OGSÅ: ‘Divaer i junglen’-babe jubler over forlovelse: Jeg tudede og sagde ja

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.