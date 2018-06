Når Nanna-Johanne medvirker i den kommende sæson af 'De unge mødre', får seerne kun lov til at se den ene af hendes to sønner.

Sæsonafslutningen af ‘De unge mødre’ løb i sidste uge over skærmen på Kanal 4, men reportageserien vender til efteråret tilbage med en ny sæson. Her får seerne igen lov til at følge med i livet hos Nanna-Johanne fra Hvide Sande, der medvirkede for første gang i den netop overståede sæson sammen med sønnerne Julius og Miclas.

Men selv om den unge mor altså vender tilbage til tv-skærmene senere på året, så bliver det ikke med begge sønnerne. Seerne kommer nemlig ikke til at se mere til sønnen Miclas, der senere på ugen fylder to år. Det afslører den unge mor på sin blog.

»Miclas’ far har valgt, at Miclas ikke skal være med mere, da han mener, at det vil have konsekvenser for ham i fremtiden. Jeg synes dog selv, det er meget uskyldigt i den alder, han har nu, og jeg synes ikke, jeg fremstiller børnene dårligt. Men jeg accepterer Miclas’ fars valg. Han gør det vel i en god mening,« skriver hun.

Realityportalen har været i kontakt med ‘De unge mødre’-deltageren, der fortæller, at hun er ærgerlig over, at hun har været nødt til at tage beslutningen om at trække sønnen ud af reportageserien.

»Det er super øv, at Miclas ikke kan være mere med. De synes jo, det er sjovt. De føler jo, at det er venner, der kommer på besøg. Når vi har optaget i hjemmet, og kameraet har været slukket, har vi jo spist med dem, og de har taget sig tid til at lege med drengene. Det nyder de virkelig.«

»Men Miclas’ far siger jo, at Miclas ikke selv har mulighed for at sige nej tak til at komme på tv. Han er bange for, at han vil blive mobbet med det i fremtiden, og så tror jeg, han havde håbet på, at jeg helt stoppede i programmet, da han synes, jeg udstiller mig selv negativt, og at det også kan have konsekvenser for drengenes fremtid. Så man kan sige, at han vel gør det i en god mening – altså for at beskytte Miclas. Jeg synes nu kun, at drengene bliver vist som de er; søde og dejlige!«

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se geniale valg, som sønnen Julius traf, da han fik frit valg på alle hylder til at vælge et kæledyr.





Fordomme om ‘De unge mødre’

Nanna-Johanne havde ellers vendt deltagelsen i ‘De unge mødre’ med sønnens far, inden hun tilmeldte sig.

»Ja, vi havde talt det igennem, og Miclas’ far skulle jo sige god for det inden – og det gjorde han. Det lød faktisk til, at han syntes, det var fedt. Men han har så ændret mening, efter det kom på tv,« siger den unge mor og fortsætter:

»Jeg tror, Miclas’ far har set nogle af de dårlige kommentarer og bidt sig fast i dem. Og så tror jeg bare, han tænker meget på, hvad andre tænker, og det er ikke alle, der er lige begejstrede for programmet, da nogle har nogle fordomme omkring det.«

Situationen er helt omvendt omkring ‘De unge mødre’-deltagerens ældste søn, treårige Julius. Der er derfor intet, der tyder på, at vil ikke kan få lov til at følge ham på skærmen i fremtiden.

»Julius’ far var egentlig lidt kristisk i starten, men han gav lov, da han også syntes, det var spændende at kunne følge med i, hvad der sker. Efter det er kommet på skærmen, lyder det til, at han er blevet positivt overrasket og ikke har helt så mange fordomme omkring programmet mere. Han synes bare, Julius er skøn – og det er han jo!«

Fortsætter selv

Hvis ekskærestens mening med det hele har været at få Nanna-Johanne til at stoppe i ‘De unge mødre’, så har han ikke fået sin vilje. Den unge mor fortsætter i første omgang nemlig i programmet – også selv om det ikke er helt nemt, når der skal optages.

»Ja, det er jo besværligt, men optagelserne foregår, når drengene er i børnehave og dagpleje eller i weekenderne, når de er hos deres fædre – og da Julius havde en fridag. Jeg har indimellem alenedage med drengene,« siger den unge mor, der dog endnu ikke ved, om efterårets sæson bliver hendes sidste i reportageserien.

»Jeg ved ikke, om det er sidste sæson. Nu må vi se, hvordan det går. Om det bliver for mærkeligt uden Miclas, eller om det er okay; om folkene bag ‘De unge mødre’ ønsker os med fremadrettet; og om tiden bliver til det. Det hele skal jo passe sammen. Jeg frygter lidt, at det bliver underligt, for det er jo ikke hele sandheden. Hverdagen er anderledes. Der er det os alle tre; Miclas, Julius og mor – de tre musketerer.«

Her kan du læse hele Nanna-Johannes blogindlæg om situationen med sønnens far.

