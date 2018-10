Døtrenes navne pryder nu igen den unge mors krop, men man skal kigge godt efter for at få øje på dem.

Det er efterhånden flere år siden, at ‘De unge mødre’-seerne fik lov til at følge med i livet hos Hannah Chordt Nielsen med datteren Angela. Meget er der sket hos den unge mor, der også har fået datteren Celina, siden hun stoppede i reportageserien.

Når 30-årige Hannah i fremtiden kigger sig i spejlet, så vil hun blive mindet om de to døtre. Den tidligere deltager i ‘De unge mødre’ har nemlig fået foreviget pigernes navne i form af en flot tatovering. Den kan du se nederst i artiklen eller i galleriet over.

»Jeg elsker resultatet. Jeg kan slet ikke stoppe med at kigge på den, når jeg ser mig selv i spejlet,« fortæller en glad Hannah til Realityportalen.

Fik døtrenes navne dækket

Tatoveringen er tegnet i frihånd hos West Bridge Tattoo og tog to og en halv time at få lavet. Projektet er noget, hun har haft i tankerne længe.

»Da mine døtre var små, fik jeg skrevet deres navn og deres fødselsdatoer på mine håndled. Men en hurtig indskydelse for fem år siden ødelagde dem fuldstændig, fordi jeg endte med et par rigtig grimme tatoveringer meget tæt ved. Så de gik fra at være nogle meget betydningsfulde tusser til at være nogle, jeg syntes var mega-pinlige at skulle vise frem til folk.«

Derfor gik hun for to år siden i gang med at få dem dækket sammen med en tidligere kollega, og der var hun nødt til også at få døtrenes navne dækket.

»Desværre blev jeg opsagt fra det sted, jeg arbejde, før vi nåede at gøre den færdig. Men det betød altså, at jeg nu rendte rundt med Angelas navn, der var halvt dækket, og Celinas navn, som jeg endnu ikke havde fået tegnet over. Det gjorde rigtig ondt på Angela, at jeg havde fået dækket hendes navn over uden at få det erstattet med en ny. Så jeg har længe planlagt, at jeg gerne ville have begge pigernes navne skrevet et nyt sted på kroppen – gerne nær hjertet.«

Dyster og mørk

Det er helt bevidst, at Hannah har valgt et mørkt og dystert tema til den store tatovering. Det er nemlig noget, hun altid har været tiltrukket af.

»Den har meget stor betydning for mig. Jeg fik den lavet, så man ikke umiddelbart kan se, hvad der står, før man kigger rigtig godt efter. Jeg fik den lavet, så den på afstand bare ligner et stort, gothisk smykke. Men tæt på, og når man ved, hvad der står, kan man se, at der er en dybere mening bag,« siger hun og fortsætter:

»Det gothiske smykke symboliserer min fortid, og den person jeg inderst inde er. Da jeg var yngre, gik jeg altid med store sorte/gothiske smykker, og jeg har altid haft en forkærlighed for det, der var anderledes, dystert, mørkt og for nogle en smule skræmmende.«

Tatoveringen er formentlig heller ikke den sidste, som Hannah, der selv arbejder i West Bridge Tattoo, hvor hun som selvstændig piercer med enkeltmandsfirma Bellmod Piercing, får lavet på sin krop.

»Jeg har planer om mange flere. Jeg får hver dag inspiration til nye projekter, når jeg ser på det, mine kolleger laver. Det kan hurtigt blive farligt for ens pengepung, når man arbejder i en tattoo-salon og har en kæmpe forkærlighed for kropsudsmykninger. Men jeg tager det stille og roligt. Når jeg får lavet en tus, er den gerne tænkt igennem i hvert fald et par år, inden den kommer i huden.«



Hannah er meget tilfreds med sin nye tatovering, hvor man skal kigge godt efter, før man kan se, hvad det i virkeligheden er. (Foto: Privat) Vis mere Hannah er meget tilfreds med sin nye tatovering, hvor man skal kigge godt efter, før man kan se, hvad det i virkeligheden er. (Foto: Privat)

Hannah er meget tilfreds med sin nye tatovering, hvor man skal kigge godt efter, før man kan se, hvad det i virkeligheden er. (Foto: Privat)