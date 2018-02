Fredag aften er der stadig intet nyt om kronprinsens hasterejse hjem fra Sydkorea for at tilse syg far.

København. Prins Henrik afventer fredag aften tilsyneladende stadig besøg fra kronprins Frederik, efter at øvrige medlemmer af kongefamilien dagen igennem besøgte prinsen på Rigshospitalet.

Dagen startede med, at kongehuset omkring klokken otte i en kortfattet meddelelse oplyste, at prins Henriks tilstand er "alvorligt forværret".

I samme meddelelse stod, at kronprins Frederik ville afbryde sit besøg ved indledningen på vinter-OL i Sydkorea og vende hjem til sin far.

Omkring kvart over elleve ankom kronprinsesse Mary med sine to ældste børn, 12-årige prins Christian og 10-årige prinsesse Isabella, som de første medlemmer af kongefamilien til Rigshospitalet.

Klokken fire om eftermiddagen ankom prins Joachim sammen med sine to ældste sønner, 15-årige prins Felix og 18-årige prins Nikolai.

Stort set samtidig ankom Danmarks majestæt, dronning Margrethe, for at besøge sin mand.

Alle fire forlod de hospitalet efter en lille time. Dronningen var ledsaget af blandt andre hofmarskal Michael Ehrenreich.

Ved midnat dansk tid var kronprins Frederik ikke set ankomme til Rigshospitalet. Det står uklart, hvorvidt han faktisk er landet, hvornår han forventes at ankomme, eller hvor langt han er.

Kongehuset ønsker ikke at oplyse detaljer om kronprinsens rejseplaner.

Ifølge BT har hofmarskal Michael Ehrenreich været på Rigshospitalet igen fredag aften fra engang omkring klokken 21. Det er ikke klart, hvor længe han opholdt sig på hospitalet i den omgang, eller hvad formålet med besøget var.

Kongehuset har ikke udsendt yderligere siden fredag morgen.

Den 83-årige prins var også indlagt i sommer. Han blev da indlagt med smerter i højre ben, som var opstået som følge af en operation i juli sidste år.

I efteråret meldte kongehuset ud, at prins Henrik lider af demens. Demensdiagnosen betyder, at prinsens kognitive funktionsniveau er svækket.

For en uge siden oplyste kongehuset, at prinsen har fået undersøgt en tumor i venstre lunge. Den viste sig at være godartet.

Lægerne valgte dog at beholde prinsen på infektionsmedicinsk afsnit til behandling for lungeinfektion. Der er fredag ikke oplyst yderligere om omstændighederne omkring prinsens forværrede situation.

/ritzau/