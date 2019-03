Skuespillerne Johannes Lassen, Jakob Oftebro og Pilou Asbæk taler mere om babyer end om skuespil for tiden.

De har kendt hinanden siden 2003, hvor de som tre unge, håbefulde knægte stødte ind i hinanden på Teaterskolen i Odense og klikkede øjeblikkeligt.

Siden er Johannes Lassen, Pilou Asbæk og Jakob Oftebro alle brudt igennem som store skuespillere og er samtidig blevet hinandens bedste venner.

De har hjulpet hinanden på vejen mod gennembruddet og har til tider spillet sammen på kryds og tværs i dramaserier som "1864" og "Gidseltagningen" samt i mordfilmen "Skytsenglen".

Men efter Johannes Lassen i august blev far for første gang til sønnen, Leo, og Jakob Oftebro i februar fik sit første barn - en lille pige - så har samtalerne i trekløveret ændret sig en hel del, fortæller Johannes Lassen.

- Vi taler helt klart mere om babyer end om skuespil lige for tiden. Jakob er blevet gudfar til min søn, og det blev Pilou lidt småsur over, så han har udnævnt sig selv til "udefar", når han nu ikke kan være gudfar, siger han og griner.

39-årige Johannes Lassen er lykkelig over, at han og Jakob Oftebro har fået børn med kun et halvt års mellemrum.

- Vi havde på ingen måde planlagt, at vi skulle have børn på samme tid, men hold kæft, hvor blev jeg glad, da Jakob kom til mig og sagde: "Jeg skal være far". Hvor heldig kan man være?

- I forvejen var jeg glad for, at det var gået godt med min dreng man bliver jo angst over alt lige pludselig - men at Leo så samtidig har fået en "halvlillesøster", som kun er et halvt år yngre end ham, det er virkelig fantastisk, siger han.

37-årige Pilou Asbæk er lidt foran sine kammerater på børnefronten.

Han blev far for seks år siden til datteren, Agnes, og har derfor haft en vis erfaring at give videre til de to nybagte fædre, fortæller Johannes Lassen.

- Før Leo blev født, talte jeg meget med Pilou om, at jeg var helt vildt bange for, at jeg ikke ville få den der umiddelbare kærlighedsfølelse, når min søn kom til verden. Hvad nu hvis jeg ikke synes, han var sjov? Hvad nu hvis han ikke kunne lide at lege, men hellere ville læse bøger om dinosaurer, og jeg ikke havde noget til fælles med ham?

- Men da Leo så blev født, røg alle de bekymringer ud af vinduet. Det er så vildt, hvordan kærligheden til ham bare vokser. På et tidspunkt tænker man: "Nu kan jeg ikke føle mere for ham", og så bliver kærligheden alligevel større. Det er meget overvældende og bedre, end jeg nogensinde havde turde håbe på, siger han.

Men selv om farrollen fylder meget for både Johannes Lassen, Jakob Oftebro og Pilou Asbæk, så er de tre skuespillere også sultne efter roller i film og tv.

Johannes Lassen er lige nu aktuel i anden sæson af Kanal 5's dramaserie "Gidseltagningen", hvor han spiller sin første hovedrolle.

Jakob Oftebro har netop medvirket i filmen "Skammerens datter 2" og er aktuel med tv-serien "Hamilton", og Pilou Asbæk er i gang med at indspille horrorfilmen "Run Sweetheart Run" og kan til april igen ses i rollen som Euron Greyjoy i HBO's successerie "Game of Thrones".

Men de finder stadig tid til at ses, selv om der er fuld fart på både karriere og familieliv, fortæller Johannes Lassen.

- Jakob er i Oslo lige nu, men jeg skal op og besøge ham snart for at se hans lille pige. Han har også været en del i Danmark og har været så god til at komme og tage min dreng en gang imellem. De hygger sig helt vildt meget, og Leo bliver altid så glad, når han ser Jakob, fortæller Johannes Lassen.

Når de tre venner ikke taler om børn, bruger de hinanden til at sparre med: Hvad vil de med skuespillet? Hvordan finder man balancen mellem at lave ren underholdning og stor kunst? Og hvordan håndterer man den tomhed, der ofte opstår, når man har kastet sit liv og sin sjæl ind i en rolle i nogle måneder og med et fingerknips forlader den igen?

Men de sammenligner sig ikke med hinanden, selv om de har samme smag og ofte tiltrækkes af den samme typer roller, fortæller Johannes Lassen.

- Jeg har jo kendt Pilou fra før dengang, han spillede bagdelen af kamelen i "Folk og røvere i Kardemommeby", siger han og griner.

- Hvis vi hele tiden sammenlignede os med hinanden, ville vores venskab ikke fungere, som det gør. Så ville det blive mere business-orienteret. Der er ekstrem meget hjerte i vores venskab, og det har vi brug for, for vi er også tre meget følsomme mennesker på hver vores måde.

- Til vores afslutningsfest på "1864" sagde Søren Malling til os: "Gud, hvor er I heldige. Der er ikke nogen i min generation, der ville hjælpe hinanden, som I gør. Det var hver mand for sig selv". Vi har hjulpet hinanden sindssygt meget på alle mulige planer, fortæller Johannes Lassen.

/ritzau/