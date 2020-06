Kan du huske de her par fra 'Gift ved første blik'? Sådan har de det i dag.

I 2018 sagde otte danske singler ja til at blive gift uden at have mødt eller talt med sin nye ægtefælde. Singlerne blev matchet af et ekspertpanel bestående af en præst, to psykologer og en antropolog. Her&Nu har talt med flere af deltagerne fra 2018 for at høre, hvordan det går i dag.

Cecilie Basnow og Ronnie

Cecilie Basnow mødte en dejlig mand til en havnefest efter bruddet fra Ronnie, men for tiden er det forhold sat på standby.

'Jeg mødte en fyr, og det var helt fantastisk. Det var den store kærlighed for os begge, men tidspunktet var ikke helt til det. Ligesom mig var han lige blevet skilt. Efter ret kort tid blev vi enige om, at vi skulle være kærester. Vi var kærester i et år, men så var situationen, at vi nåede frem til, at det skulle udvikle sig. Jeg ville have børn. Men situationen var ikke rigtigt til det. Vi kastede os for hurtigt ud i det. Så det var rimeligt hårdt. Vi vidste, vi ville hinanden og have en fremtid sammen, men inden vi kunne fortsætte, måtte vi sætte på standby. Vi har stadig de samme følelser, men er pt. ikke sammen, men vi håber begge, at vi kan få det til at fungere igen', fortæller hun.

Eva Lundberg og Carsten Jensen

Eva Lundberg, 54, måtte erkende, at Carsten ikke var manden i hendes liv, og siden har den rette mand endnu ikke meldt sin ankomst.

'Jeg har sat kærligheden på pause. Jeg føler, at mange af de der singlemænd er panikagtige, og det er jeg ikke. Jeg er ikke til det store drama. Mit problem er nok, at det er yngre mænd, der er interesserede. Men der er jeg ikke. Jeg har brug for en voksen mand. Jeg har brug for en rolig mand, der kender sig selv og har prøvet at være i forhold før. Uden drama', siger Eva Lundberg.

Hun er på ingen måde afvisende over for mødet med en mand.

'De voksne mænd må gerne skrive til mig. Bare der er ro på. Jeg er lige blevet 54, og jeg gider ikke drama, fordi man misforstår hinanden. Jeg vil have rejser, god vin og god sex. Så er livet dejligt', fortæller hun.

Carsten Jensen, 55, har derimod senere selv sørgede for at få kærligheden sat på plads.

'Jeg mødte efterfølgende en på stranden, da jeg gik tur med hundene. Det er vel to år siden, og vi er stadig sammen', siger Carsten, der ikke drømmer om ægteskab og børn med den udkårne.

'Jeg ved sgu ikke. Jeg har været gift tre gange, så det haster ikke så meget. Jeg har de børn og børnebørn, jeg skal have, og hun kunne aldrig få børn. Men jeg er glad og har det godt. Jeg har stadig campingpladsen og er flyttet sammen med min kæreste.'

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk