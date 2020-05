Femte sæson af "Rita" med Mille Dinesen i titelrollen får premiere 1. juni, afslører skuespillerinden.

Sommeren begynder med et brag for fans af tv-serien "Rita", for klokken ringer nemlig ind til femte og sidste sæson af den populære dramakomedie på årets første sommerdag, den 1. juni.

Det oplyser skuespillerinden Mille Dinesen, som spiller titelrollen, på sin Instagram-profil, hvor hun har delt en lille snas af den nye sæson.

- Hold op, jeg glæder mig. Vi ses, tilføjer den 46-årige skuespillerinde.

Ud over Mille Dinesen i rollen som Rita bliver der også gensyn med Lise Baastrup, Ellen Hillingsø, Carsten Bjørnlund, Peter Gantzler og Nikolaj Groth i de øvrige bærende roller.

Det afslørede TV2 sidste år.

- Det bliver skønt at få "Rita" tilbage på skemaet, for den serie kan noget helt specielt, sagde kanalens fiktionschef, Katrine Vogelsang, til tv2.dk.

- Den rammer noget i os alle, fordi vi alle har et forhold til skole og undervisning. Og så er Rita både fandenivoldsk og en elskelig antihelt, og jeg kan godt love, at det bliver et gensyn med Rita i topform, lød det videre.

"Rita" tonede første gang frem i sin ternede skovmandsskjorte i 2012 og senest i 2017, hvor sæson fire blev sendt.

Sæson fem fortsætter, hvor sæson fire slap og følger fortsat Ritas hverdag som skolelærer og enlig mor.

Serien har også vakt international opmærksomhed. I 2012 fik Mille Dinesen tildelt prisen Den Gyldne Nymfe ved tv-festivalen i Monte Carlo.

Den vandt hun blandt andre foran superstjerner som Lena Headey fra "Game of Thrones" og Julianna Margulies fra "The Good Wife".

Femte sæson af "Rita" kan ses på TV2 og TV2 Play mandag den 1. juni klokken 20.

Se opslaget og lille snas af sæson fem her: https://www.instagram.com/p/B_4gBTbhR_y/

/ritzau/