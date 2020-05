Tre af de fire sønderjyder fandt kærligheden oven på TV 2’s nyeste dating-program. Et af parrene er ovenikøbet flyttet sammen.

Succesraten endte med at blive tårnhøj, da fire sønderjyske mænd satte sig for at finde deres bedre halvdele gennem det nyligt afsluttede datingprogram ‘Kærlighed hvor kragerne vender’ på TV 2. Tre af dem havde succes med at finde en kæreste, mens fjerdemandens forsøg desværre mislykkedes. Søren Ole Clausen, 26 fra Frifelt, Henrik Løbner Andersen, 26 fra Brøns og 36-årige Thomas C. Schmidt fra Kiskelund havde held i sprøjten, mens Christiansfelderen 35-årige Calle Freytag’s forsøg med et parforhold til Sabrina endte med brud efter få uger.

Siden afslutningen af optagelserne er kærligheden for de trefjerdedeles vedkommende dog blomstret op i takt med foråret.

'Nu har vi været kærester i seks måneder. Og det har været holdt hemmeligt ind til afslutningen af programmet. Det har været svært,' forklarer Søren Ole om forholdet til Cecilie Andersen, 25.

'Alt med at gå på restaurant og gå i biografen, det har ikke kunnet lade sig gøre, da vi ikke måttet afsløre noget for offentligheden,' forklarer han videre.

'Men jeg har aldrig oplevet at have en kæreste, hvor det er gået så godt og så længe. Jeg kan mærke, hun elsker mig. Til jul lavede hun en pakkekalender med 24 gaver. Det var da sødt, og så har hun strikket en sweater til mig. Det er fandeme ægte kærlighed,' siger Søren Ole med et smil.

Hans jævnaldrende med-deltager Henrik Løbner Andersen stod til sidst i valget mellem blondinen Kim og brunetten Anika, og sidstnævnte trak det længste strå.

'Vi har det godt, men er udfordret af afstanden mellem os. Hun arbejder som sosu-assistent i Odense. Det betyder, at vi kun kan ses i weekenderne. Men vi taler sammen i telefon og ønsker hinanden god morgen hver dag på sms, fortæller han, der har visse betænkeligheder ved at flytte sammen.'

'Det er en stor omvæltning for mig at have en fast kæreste, og at hun så også skal flytte ind? Det skal jeg lige have vendt et par gange i mit hoved, erkender Henrik, der har en villa i Brøns på 150 kvadratmeter og som bruger meget tid på arbejdet som maskinoperatør.'

Anderledes progressivt er det gået for Thomas Schmidt og Laura Hvid, 26 fra Djursland. For få uger siden flyttede hun ind i hans store hus i Kiskelund. Og det er første gang, at han deler adresse med nogen som helst i voksentilværelsen.

'Så jeg er stadig lidt i chok, siger han ironisk, mens Laura griner i baggrunden,' da Realityportalen fanger dem på mobilen. 'Vi har haft nogle diskussioner, men vi har ikke være lodret uenige endnu. Det meste af tiden forstår hun, hvad jeg siger. Det er ikke så tit, hun siger ‘hvad?’ længere, fortsætter han på klingende sønderjysk. Og Laura virker godt tilfreds trods alt.'

'Jamen, det går godt. Det er nyt for os begge med parforhold. Vi skal jo lige finde ud af, hvor vi har hinanden. Kiskelund minder mig lidt om, der hvor jeg selv stammer fra. Jeg har fået hilst på Thomas’ familie. Det er faktisk dem, jeg taler mest med. Nu skal jeg have fundet mig nogle nye veninder og en praktikplads som handelsøkonom. Så skal det nok gå,' mener Laura Hvid.

