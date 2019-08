Masken ventes at blive solgt for millioner. Ved samme auktion kan man byde på Harry Potters briller.

Inkarnerede Star Wars-fans får nu mulighed for at erhverve sig et ganske unikt stykke merchandise.

En af de hjelme, som den engelske skuespiller David Prowse bar i rollen som Darth Vader i Star Wars-filmen "The Empire Strikes Back", er nemlig på vej på auktion i Los Angeles.

Det var i denne film, at Darth Vader ytrede de berømte ord: "Luke, I am your father".

Hjelmen forventes at hente mindst 250.000-450.000 dollar hjem - svarende til mellem 1,7 og 3 millioner danske kroner - og formentlig endnu mere.

- Star Wars er altid populært, siger Zach Pogemiller, der er talsmand for auktionshuset Profiles in History, som står bag auktionen, til Spiegel Online.

- Det har faktisk aldrig været så populært som nu, tilføjer han.

Ved auktionen "Ikoner og legender fra Hollywood" er der desuden mulighed for at byde på en kjole fra "The Wizard of Oz" samt et månekøretøj fra James Bond-filmen "Diamonds Are Forever".

Man kan også blive den heldige ejer af en af de kjoler, som Kate Winslet bar i "Titanic" og et par af Harry Potters briller, når auktionen løber af stablen 25. og 26. september.

Samlet set forventer auktionshuset at sælge Hollywood-genstande for mere end ti millioner dollar.

Det er langt fra første gang, rekvisitter og kostumer fra storfilm er blevet solgt for astronomiske beløb.

Sidste år blev Indiana Jones' karakteristiske hat for eksempel solgt for 2,7 millioner kroner ved en auktion i London.

Hatten blev båret af Harrison Ford i "Jagten på den forsvundne skat" fra 1981, som var den første i Indiana Jones-serien.

På samme auktion blev Anakin Skywalkers lyssværd fra Star Wars-filmen "Sith-fyrsternes hævn" solgt for cirka 924.000 kroner, mens Han Solos jakke forblev usolgt, fordi ingen af buddene var høje nok til at ramme auktionens mindstekrav.

/ritzau/