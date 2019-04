Skuespilleren Dar Salim brugte 2018 på at holde fri og mærke efter. Det var nødvendigt for hans arbejdsglæde.

Han har spillet krigsveteranen CC i "Kriger", haft gennemgående roller i den svenske serie "Springfloden", den islandske "Fanget - en morder iblandt os" og den tyske "Tatort", og så har han væltet Danmark omkuld som den hævntørstige læge i Fenar Ahmads "Underverden".

Dar Salim har i løbet af de seneste par år i den grad slået sit navn fast øverst på plakaterne, og han er ikke kommet sovende til det.

Det har været hæsblæsende - så hæsblæsende, at han i 2018 valgte at rive et helt år ud af kalenderen, hvor han ikke på forhånd havde taget beslutningen om, hvad han skulle lave.

Det var et tiltrængt pusterum for skuespilleren, der nu er aktuel i filmen "Til vi falder", hvor han har rollen som Adam, der har mistet sin søn.

- Kort sagt, så var det bare nødvendigt at tage en pause for mig. I et job som mit har man brug for nogle gange at lade op og ikke være på optagelse og være en anden og låne sine følelser ud til andre, siger Dar Salim og uddyber:

- Jeg har jo kun mit eget kød og blod, min egen glæde og min egen sorg, og jeg er nødt til at finde den inde i mig selv, når jeg skal bruge den i en rolle. Det er mig, der mærker det i sidste ende. Man bliver bedre til at tænde og slukke for det, men det har en pris hver gang, man gør det. Det er ikke nødvendigvis en dårlig pris, men det har altid en effekt, forklarer han.

I "Til vi falder" spiller Dar Salim sammen med svenske Lisa Carlehed et ægtepar, hvis lille søn forsvinder på en ferie på en spansk ferieø. Flere år efter vender ægteparret tilbage til øen, fordi politiet vil lukke sagen.

Et mareridt for enhver forælder, som 41-årige Dar Salim i rollen som Adam skulle forsøge at sætte sig ind i.

- Jeg forstår jo den sorg og smerte. Som skuespillere lever vi af at kunne forstå og have en ubegrænset empati for andres situation og deres udgangspunkt, forklarer skuespilleren.

- Det kræver en følelsesmæssig kapacitet og fantasi, til oprigtigt at kunne mærke det. Det kan man kun, hvis man er åben og ikke dømmer. Og her tænker jeg ikke på, hvordan jeg er privat, for der har jeg masser af holdninger, men hvordan jeg i mit virke kan og skal være fuldstændig åben. Det gør, at man kan lave nogle stærkere karakterer, siger han.

Men det tærer på kræfterne at skulle lave de stærke karakterer og for eksempel sætte sig selv i en tilstand af sorg hver dag, når man møder på arbejde.

For Dar Salim blev fokuspunktet i historien derfor den kærlighed, der er mellem parret, selv om de har oplevet det mest gruopvækkende, man kan som forældre.

- Han (Adam, red.) er en mand, der rent faktisk har fundet den kvinde, han vil være sammen med resten af livet, han har ikke alle de der tvivl, som mange går rundt med. Den kærlighed gennemsyrer alt, hvad han gør, siger Dar Salim, der vandt prisen for bedste skuespiller for sin rolle ved filmfestivalen Tallinn Black Nights i Estland i december.

Selv er Dar Salim far til sønnen Zidane, der går i 1. klasse. Han har været en stor del af grunden til, at Dar Salim valgte at holde pause fra sit arbejde og til den retning, han har besluttet at tage i sit arbejde fremover.

- Jeg har lavet så meget nu, at jeg er privilegeret nok til at kunne sætte mig ned og mærke efter, hvad det er, der gør, at jeg gerne vil lave den næste film, forklarer han.

- Retningen i skuespillet for mig er at lave færre ting og have flere indbyggede pauser. I 2019 lagde jeg hårdt ud med både at lave en tysk spillefilm, hvor jeg har hovedrollen, og en serie til DR, "Fred til lands", men til gengæld så tager jeg hele andet halvår af 2019 fri, hvor jeg endnu ikke ved, hvad der skal ske, siger han.

Måske er der nogle projekter, der kommer i hus, men hvis ikke så glæder Dar Salim sig bare til at holde fri i seks måneder og have tid til sig selv og sin søn.

Han kalder det den nye retning i sit liv - en retning, hvor han ikke vil bruge hver eneste måned på at komme højere op i hierarkiet eller tættere på at slå igennem i Hollywood. Han har nemlig fundet ro der, hvor han er.

- Måske er det at slå sig til tåls, men det føles ikke sådan. Mine ambitioner er stadig intakte, jeg er bare blevet bedre til at mærke, hvad der gør mig glad, og det er ikke at lave tre projekter, det er måske kun at lave et, siger han.

- Den mentalitet, jeg har i skuespillet, hvor jeg vil gøre alt for at blive så god, som jeg overhovedet kan blive, er jeg i gang med at overføre til mit privatliv. Jeg vil også være verdens bedste til at nyde mit liv, være verdens bedste far og verdens bedste ven overfor mig selv og andre og en god mand. Det er jo der, lykken og glæden bor, siger han.

"Til vi falder" har premiere den 25. april.

