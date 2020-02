Skuespilleren Dar Salim tager hul på sit andet værtsjob, når "Top Gear - Danmark" har premiere.

For nylig stod Dar Salim på scenen som vært for allerførste gang ved Zulu Awards, og da programmet efterfølgende blev sendt i tv, slog showet rekord som det mest sete nogensinde på kanalen med næsten en halv million seere.

Men allerede før han var sikker på den succes, gik den populære skuespiller i gang med sit andet værtsjob, da han i sommer tog hul på optagelserne til den danske version af det legendariske bilprogram "Top Gear".

Der skal dog en del til, før Dar Salim takker ja til andet end skuespilroller.

- Mit automatsvar er ellers altid "nej", når jeg bliver ringet op af underholdningsprogrammer.

- Jeg har ikke noget imod dem, det er bare ikke mig, og jeg vil helst være med i så lidt som muligt, der ikke har med mit arbejde at gøre. Men her stod stjernerne bare rigtigt, forklarer Dar Salim.

I programmet deler han værtsrollen med den tidligere racerkører Jesper Carlsen og tv-værten Felix Smith.

- Felix ringede til mig en weekend, hvor jeg havde siddet og drukket lidt rødvin på altanen, og fortalte om det, fortæller skuespilleren, der dog ikke lod sig overtale lige med det samme.

- Efter to måneders snak frem og tilbage, endte jeg med at sige ja, for jeg havde noget luft i kalenderen, og det er et program, jeg synes er rigtig sjovt og noget, jeg ellers ikke ville få lov til at lave i min travle hverdag, siger Dar Salim.

I programmet dyster værterne i både fart og manøvrering i forskellige biler, og det er lige noget for Dar Salim.

- Det er ligesom at være barn igen. Når man sidder i bilen, og de siger "go", så glemmer man hverdagen og alt andet. Det er bare dig og bilen og et spørgsmål om, hvem der først møder sin grænse, forklarer han.

Faktisk synes skuespilleren, der også er uddannet pilot, at biler er mere interessante at køre, end flyvemaskiner er at flyve.

- Første gang man sidder med kontrollen over en maskine med to store jetmotorer og tohundrede mennesker, er det fedt, men når man har gjort det tusind gange, kan man ikke mærke det mere. Så er det bare et arbejde.

- Med bilerne her er det bare hver gang, man kører den til kanten, og man kan ikke slappe af. Det er en parallelverden. Det er ligesom at være barn, og samtidig er det jo livsfarligt, når man giver den fuld gas, siger han.

"Top Gear - Danmark" sendes på Dplay.

/ritzau/